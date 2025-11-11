HBO pone en marcha la serie de V de Vendetta con James Gunn como productor ejecutivo

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Veinte años después de la aclamada película protagonizada por Natalie Portman y escrita por las hermanas Wachowski (Matrix, El atlas de las nubes), V de Vendetta tendrá una nueva adaptación. HBO está desarrollando una serie basada en la célebre novela gráfica de Alan Moore y David Lloyd donde un enigmático vigilante enmascarado se alza contra el régimen totalitario de una futura Gran Bretaña.

Según informa también Variety, Pete Jackson, dramaturgo y guionista ganador del BAFTA por Somewhere Boy, escribe la ficción, mientras que James Gunn y Peter Safran, máximos responsables de DC Studios, ejercen de productores ejecutivos. Por el momento, no hay reparto anunciado ni fechas de rodaje o estreno.

A pesar de la participación de Gunn y Safran, no hay indicios de que esta adaptación se integre en la continuidad del DCU que la compañía impulsa con títulos como Superman o El Pacificador. Todo apunta a un proyecto paralelo al universo compartido, como ya ocurre con otras ficciones del sello DC como The Batman o Joker.

Tras la posibilidad de una serie de V de Vendetta que asomó en 2017 con la cadena británica Channel 4, pero que nunca llegó a materializarse, hasta la fecha el primer y único proyecto basado en este trabajo de Moore y Lloyd es el largometraje protagonizado por Portman (Evey Hammond) y Hugo Weaving (V). Dirigida por James McTeigue sobre guion de las Wachowski, el filme recaudó 132,5 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de unos 50 millones.

Pese a su impacto cultural, pues la máscara del protagonista trascendió el cómic y la película para convertirse en emblema de movimientos de protesta en todo el mundo, Moore ha mantenido una postura crítica y distante con las versiones audiovisuales de sus obras. "Insistí en que quería que mi nombre se quitase de la película y que estaba absolutamente seguro de querer dar el dinero a Dave Lloyd", afirmó sobre V de Vendetta, mientras que de Watchmen aseguró que "estaré escupiendo veneno sobre ella durante meses".

Publicada por primera vez en 1982 en la revista británica Warrior y posteriormente editada y recopilada por DC Comics bajo el sello Vertigo, el relato de V de Vendetta sitúa a Reino Unido en un futuro distópico gobernado por un régimen totalitario. Frente a él, V, un vigilante enmascarado con la efigie de Guy Fawkes, libra una cruzada contra el Estado. En su camino acoge a Evey Hammond, una joven trabajadora a la que forma para asumir su legado en la lucha contra el fascismo.