Jim Parsons abre la puerta a su regreso como Sheldon Cooper de The Big Bang Theory

Jim Parsons abre la puerta regreso como Sheldon Cooper de The Big Bang Theory - CBS

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Jim Parsons interpretó al maniático, carismático y en ocasiones insoportable Sheldon Cooper a lo largo de las 12 temporadas de The Big Bang Theory. Y ahora que George and Mandy's First Marriage, spin-off que relatará la juventud de sus padres, verá la luz este 17 de octubre, El actor ha abordado si retomará en algún momento su papel.

Lo ha hecho a su reciente paso por el programa Who's Talking To Chris Wallace. "En este momento no", aseguró Parsons. "Pero tampoco diría nunca a nada, porque la vida da muchas vueltas", añadió el actor, que interpretó por última vez al brillante científico junto a Mayim Bialik como Amy Farrah Fowler en el final de El joven Sheldon, serie que, protagonizada por Ian Armitage, relató la peculiar infancia del personaje durante siete temporadas.

Según el intérprete, que se ha dejado ver en películas como Figuras ocultas o Quédate a mi lado, estrenada en 2022, dar vida nuevamente a Sheldon haría que dejase de ser tan especial como era. Tanto es así que, para él, se asemeja a la idea de "encerrar un rayo en una botella".

"¿Por qué lo haríamos?", se cuestionó Parsons. Sin embargo, pese a su negativa actual, el actor tampoco cerró la puerta a interpretarlo nuevamente en un futuro. En cualquier caso, además de George and Mandy's First Marriage, que por ahora no tiene fecha de estreno en España, Max pondrá en marcha un nuevo spin-off del universo Big Bang Theory protagonizado por tres de los personajes secundarios más queridos de la serie original.

Tal como informa Deadline, Kevin Sussman, Brian Posehn y Lauren Lapkus han firmado un acuerdo para retomar sus respectivos personajes: Stuart Bloom, el singular y tímido dueño de la tienda de cómics a la que siempre acuden Sheldon, Leonard, Raj y Howard; Denise, su ayudante; y Bert Kibbler, el científico huraño y malhumorado que también estaba enamorado de Amy Farrah Fowler en la ficción creada por Chuck Lorre y Bill Prady.