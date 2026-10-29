HBO se hace con la serie Los pájaros protagonizada por Sarah Snook, que revisita el clásico de Hitchcock - CONTACTO

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Hace más de un año que está en desarrollo una serie inspirada en Los pájaros, la novela de Daphne de Maurier en la que se basó Alfred Hitchcock para su conocida película homónima. Ahora, HBO ha adquirido los derechos de esta nueva adaptación en formato de miniserie, que contará con Sarah Snook (Succession) como protagonista.

Según informa Deadline, la producción, que el pasado junio buscaba compradores, ha sido adquirida por HBO. La ficción ha sido descrita como "una reinterpretación visceral y actual del clásico de Hitchcock, con un asesinato como eje central" y "nuevos personajes".

Snook encabezará el elenco como Myra Massey quien, tras escapar de "una encarnizada batalla" por la custodia de su hija, regresa a casa con ella e investiga, en secreto, "la sospechosa desaparición de una amiga de la infancia". "Con un asesino suelto y ante amenazas personales cada vez más frecuentes, luchará por proteger a su hija frente a un nuevo y aterrador peligro: los ataques de aves feroces y mortíferas, inexplicablemente relacionados con el crimen", concluye la descripción proporcionada por Deadline.

La serie es una producción de Universal International Studios y Heyday Televisión. Además de como protagonista, Snook ejercerá como productora ejecutiva junto a David Heyman, responsable de la nueva serie de Harry Potter, y el productor de Watchmen Tom Spezialy, que firma además el episodio piloto.

LA SERIE DE LOS PÁJAROS PROMETE DISTANCIARSE DEL CLÁSICO DE HITCHCOCK

La ficción llevaba más de un año en fase de desarrollo. Ya en junio del año pasado, durante el SXSW de Londres de 2025, Sue Gibbs, directora de desarrollo de Heyday Television, abordó el proyecto. "Vamos a volver al material original, la novela corta de Daphne du Maurier, y la utilizaremos como inspiración", expuso entonces, dando a entender que la serie no sería una adaptación del filme de Hitchcock. "Y, en esencia, trata de cuando la naturaleza se vuelve contra ti. Obviamente, con el cambio climático, es un tema muy actual", añadió.

Cabe recordar que la cinta de Hitchcock, aunque se inspiraba en el relato de la autora de Rebecca, lo hacía solo muy vagamente, partiendo de la premisa del ataque de los pájaros y poco más. Por lo pronto, la serie promete diferenciarse de ambas obras, presentando unos personajes y una ambientación totalmente diferentes.