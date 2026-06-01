Archivo - Sarah Snook protagonizará una serie de Los pájaros que reinventará el clásico de Hitchcock - CHRISTOPHER KHOURY / ZUMA PRESS / UNIVERSAL

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

En 1963 se estrenó Los pájaros, uno de los clásicos de terror más famosos de la historia del cine y de la filmografía de Alfred Hitchcock. La película, basada en el relato homónimo de Daphne du Maurier, se centraba en el ataque de unas aves enloquecidas. Ahora, la historia tendrá una nueva adaptación, esta vez, en formato de miniserie.

Según informa Deadline, el proyecto, que ya cuenta con la ganadora de un Emmy Sarah Snook (Su peor pesadilla, Succession) como protagonista y con Tom Spezialy (The Leftovers, Watchmen, Mujeres desesperadas) como guionista, se está presentando a los posibles compradores. Se trata de una producción de Universal International Studios y Heyday Television.

De acuerdo al medio estadounidense, la serie de Los pájaros será una "reinterpretación visceral y actual del clásico de Hitchcock", ambientada en Alaska y con un misterioso asesinato como eje central. Snook dará vida a Myra Massey, una magistrada itinerante que regresa a su aislada ciudad natal para encontrarse con el cadáver de una persona de su infancia, lo que la obliga a implicarse en el caso más allá de su deber profesional y mientras se enfrenta a una naturaleza hostil.

UN RELATO DE TERROR QUE COBRA ACTUALIDAD CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

La ficción llevaba más de un año en fase de desarrollo. Ya en junio del año pasado, durante el SXSW de Londres de 2025, Sue Gibbs, directora de desarrollo de Heyday Television, abordó el proyecto. "Vamos a volver al material original, la novela corta de Daphne du Maurier, y la utilizaremos como inspiración", expuso entonces, dando a entender que la serie no sería una adaptación del filme de Hitchcock. "Y, en esencia, trata de cuando la naturaleza se vuelve contra ti. Obviamente, con el cambio climático, es un tema muy actual", añadió.

Cabe recordar que la cinta de Hitchcock, aunque se inspiraba en el relato de la autora de Rebecca, lo hacía solo muy vagamente, cogiendo la premisa del ataque de los pájaros y poco más. Por lo pronto, la serie promete diferenciarse de ambas obras, presentando un personaje principal y una ambientación totalmente distintas.

A lo largo de los años ha habido varias tentativas de hacer una nueva versión de Los pájaros, si bien ninguna acabó llegando a buen puerto. Entre estas se incluyen el remake anunciado en 2007, que contaba con Naomi Watts como protagonista y estaría dirigido por Martin Campbell a partir de un guion de Stiles White y Juliet Snowden y una serie de la BBC escrita por Conor McPherson, anunciada en 2017.