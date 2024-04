Hannah Waddingham se enfrenta a un fotógrafo que le pidió que "enseñara las piernas": "No seas idiota"

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Hannah Waddingham, actriz conocida por su papel de Rebecca en Ted Lasso, ejerció como maestra de ceremonias este pasado domingo 14 de abril en la entrega de los premios Olivier de teatro en Londres. La estrella posó para la prensa antes de la gala y un fotógrafo le pidió que "enseñara las piernas". Un comentario que no gustó a la artista y al que no dudó en contestar y tachar de "idiota" al autor de dicha frase.

"Dios mío, nunca le dirías eso a un hombre", respondió Waddingham. "No seas idiota, de lo contrario me iré. No digas 'enseña las piernas'. No", agregó la intérprete, tal como se puede ver en un vídeo compartido en redes sociales.

long story short: hannah was being her gorgeous self and the 📸 made some comment about her leg we couldn't quite make out and... well, the video speaks for itself. This woman is a role model. Always, always call pricks out on their bullshit. https://t.co/TUPwdqEYo2 pic.twitter.com/ybhxCo5FJ6