¿Habrá Temporada 3 De Palomas Negras En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Palomas negras, la serie de espías protagonizada por Kiera Knightley, ya ha aterrizado en Netflix. Esta segunda entrega fue confirmada por la plataforma incluso antes de que se estrenara la primera, por lo que son muchos los fans que ya se preguntan qué planes tiene Netflix para el futuro de la ficción.

Por el momento, Palomas negras no se ha renovado oficialmente para una tercera temporada. La serie acaba de estrenar su segunda entrega, por lo que Netflix bien podría estar esperando a ver qué acogida tiene antes de tomar una decisión al respecto. No obstante, cabe recordar que en diciembre de 2024, antes del estreno de la serie, la plataforma ya la renovó por una siguiente entrega, que es la que acaba de estrenarse ahora.

Además, en caso de que Netflix acabara renovando Palomas negras, este retraso en su confirmación podría implicar que esa siguiente temporada tardara bastante en ver la luz. A pesar de lo pronto que se confirmó la segunda entrega, esta ha tardado casi dos años en estrenarse por lo que, teniendo en cuenta que la producción de la tercera no habría arrancado todavía, en caso de que lo hiciera, su estreno podría postergarse hasta 2028 o incluso más adelante.

¿HAY MOTIVOS PARA PENSAR QUE PALOMAS NEGRAS CONTINUARÁ CON UNA TERCERA TEMPORADA?

En cuanto a indicios que apuntan a que esta temporada de Palomas negras podría no ser la última, cabe señalar que su último episodio no deja un final precisamente cerrado. Además, en su página Tudum, la propia plataforma de streaming explicaba el final de la temporada haciendo referencia a qué podrían implicar los hechos de cara al futuro de los personajes. Esto no significa necesariamente que la ficción vaya a continuar, pero sí deja la puerta abierta a esa posibilidad.

El showrunner de Palomas negras, Joe Barton, insinuó además que tiene planes para una tercera temporada. En una entrevista con Esquire, manifestó que le gustaría que Tom Hanks y Elliot Page aparecieran como estrellas invitadas. Además, en declaraciones a Netflix para su web Tudum, mencionaba que Helen, el personaje de Knightley, podría experimentar una "evolución" y que "si quiere sobrevivir, su único camino es adentrarse más" en la organización Palomas negras.

Por tanto, Barton parece tener, al menos, una idea de cómo podría continuar la historia de Helen en la serie. Sin embargo, a falta de un anuncio oficial por parte de Netflix, el futuro de Palomas negras permanece, al menos por el momento, en el aire.