¿Habrá Temporada 2 De Incontrolables (Wayward) En Netflix?

Creada y protagonizada por Mae Martin, Incontrolables (Wayward) sigue a lo largo de sus ocho episodios a una policía que investiga una academia para adolescentes problemáticos que esconde oscuros secretos. La ficción canadiense llegaba a Netflix hace apenas una semana y ya se ha colocado entre lo más visto de la plataforma, con lo que la pregunta que muchos fans se hacen ahora es si podrán disfrutar de una segunda temporada.

Por el momento, ni Netflix ni Martin han confirmado que la serie vaya a continuar. Cabe recordar que esta se presentó como una miniserie, por lo que en principio no habría que esperar una nueva tanda de episodios, pero no sería la primera vez que una producción de estas características acaba extendiéndose debido a una buena recepción (ejemplo de ello serían títulos como Big Little Lies o Presunto inocente).

"Me dijeron que era una miniserie, pero creo que sin duda hay más historia que contar. Básicamente, dejamos a todos los personajes en una situación de crisis. Espero que esté lo suficientemente bien atado como para que sea satisfactorio verlo como una serie", explicó Martin en declaraciones a TV Insider, mientras que la actriz Toni Collette aseguró que había muchos "lugares a los que podría ir, sin duda alguna".

En una entrevista concedida a Variety, la mente tras la ficción habló del final, remarcando su interés por "la reacción de la gente" ante el mismo. "Parece que la gente quiere más, pero también es muy gracioso que digan cosas como: 'Bueno, lo de Alex queda muy ambiguo'. Yo respondo: 'No sé si es ambiguo, quizá simplemente no tomó la decisión que vosotros queríais que tomara'. Algunos de los personajes toman decisiones decepcionantes y muy humanas", señaló.

"Espero que funcione como miniserie, pero también es obvio que es divertido imaginar qué pasaría. Pero creo que el FBI intervendría muy rápido. Ahora hay mucha gente muerta", añadió Martin. "Hay muchos muertos. Hay muchas cosas que encontrar en el fondo de ese estanque. Estoy muy emocionado por ver qué piensa la gente, pero hay una parte de esto que es una tragedia y que, en cierto sentido, parece un poco sin resolver, aunque en su mayor parte también está resuelta", convino por su parte el showrunner Ryan Scott.