¿Está Incontrolables de Netflix basada en hechos reales? La industria de adolescentes problemáticos, explicada

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Este jueves 25 de septiembre ha llegado a Netflix Incontrolables (Wayward), ficción canadiense que sigue a la policía de un pequeño pueblo que investiga una academia para jóvenes conflictivos que no es lo que parece. Puesto que la serie aborda un tema tan real como las instituciones para adolescentes problemáticos y los abusos que pueden darse en ellas, lo que ahora muchos se preguntan es si Incontrolables está basada en una historia verídica.

A pesar de contar una historia más que plausible, Incontrolables no adapta ningún caso real concreto, sino que bebe de un fenómeno para construir su narrativa. Así, aunque la academia de Tall Pines sea una invención, lo que ocurre dentro de ella está inspirado en escuelas similares. De hecho, Mae Martin, la mente tras la ficción, reveló su propio vínculo con esa realidad.

"Yo era una adolescente rebelde a principios de la década de 2000, y mi mejor amiga fue enviada a uno de estos institutos para adolescentes con problemas cuando tenía 16 años. Volvió y nos contó las historias más locas al respecto", explicó Martin en declaraciones a Tudum.

Según apunta ComicBook la "industria de los adolescentes problemáticos" engloba una red multimillonaria de centros privados y muy poco regulados que se ofertan (generalmente por un exorbitante precio) a padres desesperados como la solución disciplinaria para sus hijos, jóvenes cuyas circunstancias pueden variar desde un simple desafío a las expectativas familiares hasta estar luchando contra trastornos mentales o abuso de sustancias.

Los métodos usados en estos programas, además de los testimonios de algunos de los que pasaron por ellos, han generado controversia desde hace décadas. Enfocados a quebrar la voluntad de los adolescentes, algunos programas recurren a prácticas como eliminar todo contacto con el exterior, no cubrir las necesidades básicas como una buena alimentación o fomentar las "terapias de ataque", en las que los integrantes se humillan entre sí.

Además, a lo largo de los años, ha habido miles de denuncias de abusos, negligencias e incluso muertes presentadas contra estos programas y miles de testimonios detallando horribles experiencias.

Incontrolables bebe de todo esto para construir Tall Pines, una academia regida con mano de hierro por la carismática Evelyn y cuyos métodos terapéuticos pueden resultar más que cuestionables.