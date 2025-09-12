HBO ficha a la creadora de Sr. y Sra. Smith para la temporada 3 de Big Little Lies

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Big Little Lies regresará a HBO con su temporada 3. La plataforma ha fichado en exclusiva a Francesca Sloane, cocreadora junto a Donald Glover de la adaptación televisiva de Sr. y Sra. Smith, para desarrollar el guion del primer episodio de la nueva entrega de la serie, que protagonizan Nicole Kidman y Reese Witherspoon, y que ya está en marcha.

Según Deadline, Sloane, que había permanecido desde 2020 en Amazon MGM Studios y fue tanto cocreadora como productora ejecutiva de la serie de acción Sr. y Sra. Smith junto a Glover, quien también la protagoniza, dará el salto a HBO. Este acuerdo se produce tras la exhaustiva búsqueda por parte de la compañía para encontrar guionistas de la temporada 3 de Big Little Lies, proceso en el que participó media docena de consolidados escritores.

La información destaca que probablemente Sloane no forma parte de dicho proceso, ya que tenía previsto regresar como showrunner de la temporada 2 de Sr. y Sra. Smith. Pero, tras haber retrasado indefinidamente la producción de los nuevos episodios debido, según fuentes cercanas, a problemas con el elenco y con su acuerdo con Amazon MGM Studios en el aire, Sloane habría negociado largo y tendido con HBO.

Casey Bloys, CEO de HBO, ya había adelantado en noviembre de 2024 que no avanzarían con la tercera temporada, que adapta el material de Liane Moriarty, hasta la publicación del siguiente libro de la exitosa serie. El fichaje de Sloane para desarrollar el guión del primer episodio de la temporada 3 de Big Little Lies, donde también ejercerá como productora ejecutiva, supone además un nuevo avance en su producción.

Por su parte, Moriarty ya adelantó que el nuevo libro incluirá un salto temporal y que, según parece, estaría terminado y se publicará en 2026, mostrando a las protagonistas como madres de adolescentes. La noticia sobre la tercera entrega de la serie creada por David E. Kelley surgió cuando Kidman dejó escapar que una nueva entrega del drama criminal ambientado en la costa estaba empezando a tomar forma en HBO.

Big Little Lies fue uno de los grandes éxitos televisivos de 2017. Producida por HBO y basada en la novela homónima de Liane Moriarty, narra la historia de tres mujeres, encarnadas por Woodley, Nicole Kidman y Reese Witherspoon, que se ven envueltas en una investigación por asesinato. Originalmente pensada como una miniserie de siete episodios, fue gracias a la presión del público que la cadena decidió realizar una segunda temporada.