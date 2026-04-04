¿Habrá Temporada 2 De Algo Terrible Está A Punto De Suceder? - NETFLIX

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Algo terrible está a punto de suceder, serie producida por Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, ha logrado colocarse entre los primeros puestos de las series más vistas de Netflix a nivel global tan solo unos días después de su estreno. La ficción, que sigue a Rachel Harkin a medida que se sumerge en una espiral de paranoia en la víspera de su boda, ofrece un final cerrado. No obstante, la showrunner de la serie ha dejado la puerta abierta a una posible segunda entrega.

En una entrevista concedida a ScreenRant, Haley Z. Boston se ha mostrado abierta a la idea de ampliar la ficción con una trama diferente que, asegura, "tiene que ser peor" para los personajes, pues "hay que ir subiendo el listón". Así, aunque Netflix no ha ofrecido ninguna confirmación oficial, la showrunner ha señalado que, en caso de que la plataforma de streaming diera luz verde a una segunda entrega, esta no tendría por qué ser una continuación directa de la primera.

"Se concibió como una miniserie, así que es una historia bastante completa, pero creo que existe un universo en el que sería algo totalmente diferente y muy malvado. Tendría que encontrar otro miedo existencial que explorar", adelanta Boston.

Netflix cuenta en su catálogo con populares series antológicas que ha renovado en más de una ocasión, como Love, Death + Robots, Black Mirror y Monstruo. Además, el próximo 16 de abril verá la luz en la plataforma la segunda entrega de Bronca, que cambiará su elenco por uno diferente, encabezado por Oscar Isaac y Carey Mulligan en esta ocasión.

Sin duda, el terror es un género ampliamente explorado en antologías, pudiendo citar ejemplos como American Horror Story, la popular serie creada por Ryan Murphy, o la ficción de AMC The Terror, por lo que no sería de extrañar que Netflix apostara por un proyecto como Algo terrible está a punto de suceder. No obstante, y ante la falta de anuncios o confirmaciones oficiales por parte de la plataforma, no queda otra que esperar para averiguarlo.