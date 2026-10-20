Gwyneth Paltrow protagonizará su primera serie de televisión en Netflix

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio)

La ganadora de un Oscar Gwyneth Paltrow protagonizará The Apology (en español, La disculpa), nueva serie de Netflix. La producción, que corre a cargo de A24, ya ha recibido un encargo de dos temporadas y supondrá el primer papel protagonista de Paltrow en televisión.

Según señala Deadline, la ficción cuenta con un guion de Joe Murtagh (No digas nada, La mujer en la pared), que también ejerce de showrunner y estará dirigida por el ganador de un Oscar Thomas Vinterberg (Otra ronda, La caza). Joe Hipps, de Cut To, es el productor ejecutivo junto a Murtagh, Vinterberg y Paltrow.

En cuanto a la trama de la serie, The Apology sigue a Evelyn Amspoker (Paltrow), una madre cuyo hijo fue asesinado 18 años atrás en un caso sin resolver que conmocionó al país. “Cuando un desconocido aparece de repente y confiesa, la justicia parece por fin posible”, reza la sinopsis, que indica también que, al enterarse Evelyn y su marido de que el culpable podría quedar en libertad con una pena reducida, “deciden tomar cartas en el asunto”.

LA PRIMERA SERIE QUE PROTAGONIZA PALTROW

Mientras que Paltrow ha protagonizado películas como Emma, Shakespeare enamorado o El talento de Mr. Ripley, teniendo además un papel destacado en el UCM como Pepper Potts, su carrera en televisión ha sido menos destacada. La actriz apareció en cinco episodios de Glee y tuvo un papel secundario en The Politician pero The Apology será la primera vez que protagonice una serie (sin contar series documentales como The Goop Lab).

El anuncio de The Apology ha llegado en medio de una reorganización ejecutiva en Netflix, que siguió a la noticia de que la empresa iba a despedir al 6% de sus empleados. Bela Bajaria fue destituida como directora jefe de contenidos de Netflix, siendo sustituida por Peter Rice y el responsable de cine Dan Lin abandonó el lunes.