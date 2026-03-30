Primer vistazo a Michael Fassbender como Joe Kennedy en la serie de Netflix sobre JFK - NETFLIX

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Netflix se encuentra preparado Kennedy, adaptación del libro JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956, de Fredrik Logevall. Ahora, la compañía de la gran "N" ha mostrado un primer vistazo entre bambalinas a Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr. en esta ficción centrada en la familia Kennedy.

Tal y como puede apreciarse en esta imagen publicada por Netflix en X, Fassbender se encuentra en una escena del rodaje en Londres. El intérprete luce imponente con un elegante frac mientras encarna a Joe Kennedy Sr., el padre de John Fitzgerald Kennedy, quien se convirtió en presidente de los Estados Unidos en 1961.

Además de Fassbender, Netflix también ha anunciado a otras 13 estrellas para el reparto de la serie. Así, el intérprete, nominado al Oscar a mejor actor de reparto en 2014 por su papel en 12 años de esclavitud y en 2016 a mejor actor por su papel en Steve Jobs, se une a Laura Donnelly como Rose Kennedy, Nick Robinson como Joe Kennedy Jr., Joshuah Melnick como Jack Kennedy, Lydia Peckham como Rosemary Kennedy y Saura Lightfoot-Leon como Kick Kennedy.

Your first behind-the-scenes look at Michael Fassbender as Joe Kennedy Sr. in KENNEDY.



The new drama series, now in production, explores the lives, loves, rivalries and tragedies that shaped the most iconic dynasty in modern history. pic.twitter.com/Xe6cjd4tia — netflix⁷ (@netflix) March 27, 2026

LAS OTRAS ESTRELLAS DE KENNEDY

Asimismo, entre los nuevos fichajes también destacan Ben Miles, Cole Doman e Imogen Poots, quienes encarnarán en Kennedy a Eddie Moore, Lem Billings y Gloria Swanson, respectivamente. Por su parte, Georgina Bitmead (Sex Education) dará vida a Eunice, la quinta hija de Joe Kennedy, Sr. y Rose Kennedy; y Miley Lock (Amandaland) será Kick Kennedy, el cuarto hijo del matrimonio.

Introducing the cast of KENNEDY — a new drama series exploring the lives, loves, rivalries and tragedies that shaped the most iconic dynasty in modern history.



Michael Fassbender stars as Joe Kennedy Sr., Laura Donnelly as Rose Kennedy, Nick Robinson as Joe Kennedy Jr., and… pic.twitter.com/5J2xuqCzgC — netflix⁷ (@netflix) January 20, 2026

Según la descripción ofrecida por Netflix, Kennedy "explora las vidas, los amores, las rivalidades y las tragedias que dieron forma a la dinastía más emblemática de la historia moderna". Creada por Sam Shaw (Manhattan), Kennedy también cuenta en su reparto con Wyatt Russell (Thunderbolts) como el aviador estadounidense Charles Lindberg y Tipper Seifert-Cleveland (Cruella) como Rosemary Kennedy, la tercera hija de Joe y Rose. Hera Hilmar (See), Patrick Fischler (Barry) y Eddie Marsan (Ray Donovan), entre otros, completan el elenco.

Shaw, junto al propio Logevall, Peter Chernin, Jenno Topping y Kaitlin Dahill, Eric Roth, Lila Byock, Anya Epstein y Dustin Thomason, son los productores ejecutivos. Thomas Vinterberg será el director de los ocho episodios que componen la temporada 1 de Kennedy.