Guerra contra las redes de prostitución en el tráiler de El castillo, la nueva serie de Movistar Plus

Desmantelan una red de prostitución en el tráiler de El castillo, con Raúl Arévalo, Omar Ayuso o Laia Marull - MOVISTAR PLUS

MADRID 22, (CulturaOcio)

Tras su paso por la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, El castillo, la serie protagonizada por Raúl Arévalo (El ser querido), Omar Ayuso (Élite), Laia Marull (Te doy mis ojos) y la debutante Valentina Vidal, llega el 8 de octubre a Movistar Plus. La plataforma ha lanzado el tráiler de la producción, basada en el libro de no ficción de Mabel Lozano, centrado en el auge de la mafia proxeneta española.

El avance muestra a Claudia, una mujer desesperada que termina atrapada en la prostitución. Tras una redada policial, los investigadores se percatan de que en esta operación no se enfrentan a "grandes mentes criminales", sino "a los chulos de toda la vida".

Del otro lado, del de los delincuentes, el tráiler muestra al jefe, personaje interpretado por Arévalo, acorralado por la investigación y con problemas de disciplina en su organización. "Esta noche no voy a trabajar", le suelta una de las mujeres explotadas.

"Gerardo Liesa, un joven inspector de policía recién incorporado a la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) y su compañera Carmen Osés intuyen que algo está cambiando en los burdeles de toda España. Suizo y sus socios dirigen varios clubs de carretera donde explotan sexualmente a prostitutas llegadas de todo el mundo. Una de esas mujeres es Claudia, que con 18 años y un hijo pequeño en Colombia, acaba de llegar a España buscando un futuro mejor", reza la sinopsis de la producción que cuenta con un total de seis capítulos.

Junto a Arévalo, Vidal, Ayuso y Marull, completan el reparto de El castillo Marc Rodríguez (La estrella azul), Claudio Villarrubia (Asalto al Banco Central), Rubén Martínez (Los destellos), Ángela Boix (Diamond Flash), Ana Ruano (Respira) y el debutante Miguel Torrecilla. Elena Martín Gimeno dirigirá los episodios 1,2,5 y 6, y Sandra Romero los capítulos 3 y 4. Isabel Peña y Eduardo Villanueva se encargan de la creación y guión de la serie.