Grandes noticias para la temporada 2 de Shogun

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Tras el final de su monumental primera temporada, son muchos quienes mantienen la esperanza de que Shogun tenga una segunda entrega. Un anhelo que parece estar cada vez más cerca de cumplirse. Y es que, su protagonista, Hiroyuki Sanada, ha firmado un acuerdo con FX para interpretar nuevamente a Lord Yoshii Toranaga en la serie.

No hace mucho, Sanada revelaba a Deadline, que una temporada 2 de Shogun no era del todo descartable tras finalizar exactamente donde terminaba el relato de la novela original de James Clavell. "No tenemos más novelas de Clavell, pero tenemos historia real. Los japoneses saben lo que pasó después. Por lo que, ¿quién sabe?", dejaba caer el actor a finales de abril.

Según Deadline, el actor y curtido artista marcial, que también fue productor en la temporada 1 de la serie, ha cerrado un acuerdo para interpretar a Toranaga nuevamente. Esto, al parecer, como señala el medio, se debe a que, tras cosechar alabanzas por parte de crítica y público, FX estaría considerando mover la candidatura de Shogun de miniserie a la categoría de drama para los Emmy en caso de que decidan dar luz verde a una segunda entrega.

Es decir, que competiría con otras potentes producciones como lo son, The Crown, Fallout y The Morning Show en lugar de otras series limitadas como Mi reno de peluche o Ripley. En el supuesto de que, finalmente, FX terminase renovando Shogun por una temporada 2, también supondría la vuelta de Cosmo Jarvis al papel de John Blackthorne, de manera que los nuevos episodios de la ficción podrían centrarse en la compleja relación que mantiene con Toranaga.

Además, cabe recordar, que Justin Marks y Rachel Kondo, los creadores de la serie, ya comentaron el pasado mes de marzo en declaraciones a The Hollywood Reporter que no descartaban una segunda temporada. Pero, teniendo en cuenta que todas las tramas de Shogun se cerraban siguiendo la novela de Clavell lo más lógico sería que los nuevos capítulos tomasen como base los hechos históricos posteriores.