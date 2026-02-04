Godzilla y Kong vs Titan X en el tráiler de la temporada 2 de Monarch: El legado de los monstruos - APPLE TV

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Monarch: El legado de los monstruos aterrizará en Apple TV el 27 de febrero. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un mastodóntico tráiler que presenta a un nuevo y formidable titán... que no es Kong ni Godzilla.

"¿Oís eso?", pregunta Cate Randa (Anna Sawai) al inicio del adelanto. "No es Kong ni tampoco Godzilla", afirma Lee Shaw (Kurt Russell) tras observar con sus prismáticos desde el puente de mando del navío en el que se encuentran y la forma de esta criatura que se desplaza a toda velocidad por el mar.

"Es algo más grande", sostiene Shaw. Es entonces cuando esta nueva y colosal amenaza emerge para mostrar sus poderosos tentáculos y aplasta una embarcación.

"Este titán es como un dios y las criaturas del mar lo veneran", asegura la voz en off de una mujer antes de que una escena muestre cómo miles de pequeñas criaturas de aspecto similar al de un cefalópodo provocan el caos allí por donde pasan.

"Hay miles de personas en la trayectoria de ese monstruo y no sabemos lo que quiere", asegura en otra secuencia un joven Shaw (Wyatt Russell). En ese instante, el adelanto muestra el regreso de Kong.

"Para destruir a un monstruo hace falta otro monstruo. Necesitaremos a Kong y a Godzilla", revela la versión mayor de Shaw mientras muestra a ambos titanes, el primero en la Isla Calavera y el segundo emergiendo de las profundidades del mar. Sin embargo, reunir a estas dos poderosas criaturas para combatir al titán marino puede ocasionar una mayor catástrofe.

Tras el lanzamiento de su primer episodio, Apple TV estrenará un nuevo capítulo semanalmente de la temporada 2 de Monarch: el legado de los monstruos hasta su apoteósico final el 1 de mayo.

La primera temporada de la serie, creada por Chris Black y Matt Fraction y estrenada en noviembre de 2024, sigue a dos hermanos que investigan la conexión de su familia con la organización secreta Monarch, mientras descubren la historia del oficial Lee Shaw, interpretado por Kurt Russell y Wyatt Russell, en los años 50 y décadas después. Esta temporada 2 de la serie, que volverá a contar con 10 episodios, continuará con el destino de Monarch -y del mundo- en juego.

"Además de Kong, la segunda temporada también contará con Godzilla e introducirá un nuevo titán: el enigmático Titán X, ahora oficialmente suelto. Titán X no es un monstruo más; es un cataclismo viviente. Cuando su enorme cuerpo bioluminiscente rompe la superficie del océano, el mundo contiene la respiración.

En la segunda temporada de Monarch: el legado de los monstruos, Titán X se sitúa en el centro del misterio: una fuerza ancestral que emerge de lo más profundo con un propósito incierto y un poder inigualable, causando asombro y terror a partes iguales", reza la descripción ofrecida por Apple TV.

Los nuevos capítulos de la ficción perteneciente al Monsterverse de Legendary Pictures cuentan también con los regresos de Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm.