King Kong regresa en el bestial tráiler de la temporada 2 de Monarch: El legado de los monstruos

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Monarch: El legado de los monstruos regresará a Apple TV+ el 27 de febrero con su segunda temporada. Entretanto, la plataforma ha lanzado un bestial tráiler que muestra a un gigantesco monstruo marino emergiendo del mar y el colosal regreso de King Kong.

El adelanto arranca con unas criaturas de aspecto cefalópodo atacando de manera salvaje y repentina a unos surfistas en una playa. Instantes después, las imágenes revelan a varias personas escapando de una especie de enjambre que los persigue.

Es entonces cuando el avance muestra el regreso del titánico rey de los monstruos: King Kong, furioso y emitiendo un atronador rugido. Seguidamente entra en escena el oficial del ejército Lee Shaw, quien parece encontrarse entre asustado y expectante, y a Cate Randa huyendo despavorida en la Isla Calavera. Además, una impactante secuencia revela la existencia de una amenaza mucho mayor cerniéndose sobre la humanidad. Se trata de una titánica criatura marina extendiendo sus tentáculos y agarrando un vehículo, aplastándolo y hundiéndolo consigo.

La primera temporada de Monarch: El Legado de los Monstruos, creada por Chris Black y Matt Fraction y estrenada en noviembre de 2024, sigue a dos hermanos que investigan la conexión de su familia con la organización secreta Monarch, mientras descubren la historia del oficial Lee Shaw, interpretado por Kurt Russell y Wyatt Russell, en los años 50 y décadas después. Esta temporada 2 de la serie, que volverá a contar con 10 episodios, continuará con el destino de Monarch -y del mundo- en juego.

"La saga revela secretos enterrados que reúnen a nuestros héroes (y villanos) en la Isla Calavera de Kong, así como en un nuevo y misterioso pueblo donde un Titán mítico emerge del mar. Los efectos del pasado generan repercusiones en el presente, difuminando los límites entre familia, amigos y enemigos, todo mientras se cierne la amenaza de un evento titánico", reza la sinopsis.

Tras el lanzamiento de su primer capítulo el 27 de febrero de 2026, Apple TV+ estrenará un nuevo episodio semanal hasta su épico final el 1 de mayo de 2026. Además de los ya mencionados Wyatt y Kurt Russell, esta segunda entrega de la ficción perteneciente al Monsterverse de Legendary Pictures contará con los regresos de Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm.