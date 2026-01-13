El terror emerge de las profundidades en el nuevo tráiler de la temporada 2 de Monarch: el legado de los monstruos - APPLE TV/LEGENDARY

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Monarch: el legado de los monstruos llegará a Apple TV el próximo 27 de febrero. Para ir abriendo boca, la plataforma de streaming ha lanzado un impactante tráiler que pone el foco en un colosal Titan que se unirá a Kong y a Godzilla como eje central de la segunda entrega.

"Algo está pasando", así comienza el enigmático avance, de poco más de un minuto y medio de duración, que presenta a los protagonistas de la ficción ante una amenaza sin precedentes.

"Has abierto una grieta hacia otro mundo", clama una voz en off, acto seguido el personaje encarnado por Kurt Russell confirma la tragedia: "hemos cometido un error". El Titan X ha sido liberado.

"Además de Kong, la segunda temporada temporada también contará con Godzilla e introducirá un nuevo Titán: el enigmático Titán X, ahora oficialmente suelto. Titán X no es un monstruo más; es un cataclismo viviente. Cuando su enorme cuerpo bioluminiscente rompe la superficie del océano, el mundo contiene la respiración.

En la segunda temporada de Monarch: el legado de los monstruos, Titán X se sitúa en el centro del misterio: una fuerza ancestral que emerge de lo más profundo con un propósito incierto y un poder inigualable, causando asombro y terror a partes iguales", reza la sinopsis de la nueva temporada.

Tras el estreno del primer episodio el viernes 27 de febrero, el resto de los 10 capítulos de la segunda temporada de Monarch: el legado de los monstruos llegarán cada viernes a Apple TV hasta finalizar su emisión el próximo 1 de mayo.

Junto a los Russell, el elenco de lo nuevo de Monarch: el legado de los monstruos lo completan Anna Sawai (Shôgun), Kiersey Clemons (Flash), Ren Watabe, Mari Yamamoto (Familia de alquiler), Joe Tippett (Mare of Easttown) y Anders Holm (¿Quién es Anna?) entre otros.

Producida por Legendary Television, Monarch: el legado de los monstruos cuenta con la producción ejecutiva de Joby Harold y Tory Tunnell de Safehouse Pictures, junto con Chris Black, Jen Roskind, Matt Shakman, Andrew Colville y Lawrence Trilling, quien también dirige cuatro episodios, además de Andrew Colville, que escribe dos episodios y ejerce como productor ejecutivo.