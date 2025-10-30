Archivo - George R.R. Martin gana su primera batalla contra la IA por las secuelas de Juego de Tronos - HBO - Archivo

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

George R. R. Martin, autor de la saga literaria Canción de hielo y fuego, es uno de los muchos escritores de renombre que han demandado a OpenAI y Microsoft por infringir los derechos de autor. Ahora, un juez ha dado luz verde para que el caso siga su curso en los tribunales, al considerar que una trama desarrollada por ChatGPT como continuación de los libros en los que se basa Juego de Tronos es lo bastante similar a la obra del novelista, que aún tiene pendiente por publicar Vientos de invierno y Sueño de primavera, sexto y séptimo volumen de Canción de hielo y fuego.

"Un jurado razonable podría considerar que los supuestos contenidos infractores son sustancialmente parecidos a las obras de los demandantes", afirmó el juez federal estadounidense Sidney Stein en un fallo de 18 páginas emitido el pasado lunes y recogido por Collider.

El ejemplo que captó la atención del juez provino directamente de la demanda. Los abogados de los autores solicitaron a ChatGPT que escribiera un esquema detallado para una secuela de Choque de reyes que fuese diferente de Tormenta de espadas y llevase la historia en una dirección distinta.

"¡Por supuesto! Imaginemos una secuela alternativa de Choque de reyes y que se desvíe de los eventos de Tormenta de espadas. Llamaremos a esta secuela A dance with Shadows", fue la respuesta de la IA. A partir de ahí, ChatGPT dio un listado de detalles de la trama aparentemente originales, incluyendo una nueva heredera Targaryen llamada Lady Elara, una "secta rebelde de los Niños del Bosque" y una misteriosa forma de "magia antigua relacionada con dragones".

Stein encontró estas similitudes lo bastante notables como para justificar un análisis legal más profundo. En esta demanda colectiva, que fue presentada por el Sindicato de Autores, además de Martin se encuentran, entre otros, el ganador del Pulitzer Michael Chabon, Ta-Nehisi Coates, Jia Tolentino y Sarah Silverman, quienes acusan a OpenAI y Microsoft de entrenar modelos de lenguaje de gran tamaño y facilitar la generación de textos que imitan su trabajo.

"Es necesario que detengamos este robo o destruiremos nuestra increíble cultura literaria, que alimenta muchas otras industrias creativas en Estados Unidos. Los grandes libros generalmente los escriben quienes dedican sus carreras y, de hecho, sus vidas a aprender y perfeccionar sus oficios. Para preservar nuestra literatura, los autores deben tener la capacidad de controlar si la IA generativa utiliza sus obras y cómo", señalaba Mary Rasenberger, CEO del sindicato, en el texto.

Hasta el momento, los representantes de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, y Microsoft aún no se han pronunciado sobre el actual fallo emitido por Stein.