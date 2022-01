George R.R. Martin bendice La Casa del Dragón: "Es oscura y visceral, es mi fantasía épica"

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

Aunque HBO no ha puesto fecha de estreno a 'La Casa del Dragón', la única certeza es que se estrenará en 2022, George R.R. Martin ha tenido acceso exclusivo a material de la ficción liderada por Paddy Considine, Matt Smith, Emma D'Arcy y Olivia Cooke y ha dado su bendición. El autor aplaude la adaptación, "Es oscura, poderosa, visceral... tal como me gusta mi fantasía épica", ha adelantado.

Ha sido en su blog donde el autor ha celebrado la adaptación televisiva de 'Fuego y sangre'. "Estoy muy entusiasmado con lo que he visto de 'La Casa del Dragón', lo vale todo. De verdad, no soy objetivo. [...] He visto un borrador del primer episodio. Me encantó. Es oscuro, poderoso, impulsivo, tal y como me gusta", señaló

"[Los productores ejecutivos] Ryan [J. Condal] y Miguel [Sapochnik] han hecho un trabajo increíble y el reparto... al igual que con 'Juego de tronos', la mayoría del público habrá oído hablar de algunos de los actores, pero creo que os vais a enamorar de muchos ellos (solo para que poco después te rompan el corazón... pero no, eso sería revelador)", continuó comentando.

El autor también compartió su entusiasmo al saber que 'La Casa del Dragón' es la ficción más esperada por el público, según IMDb. "Tengo que confesar que me encantó leer que la serie más esperada, según IMDb, es (redoble de tambores, por favor) ¡La Casa del Dragón! Es una lista increíble para liderar también", escribió.

Ambientada 300 años antes de lo ocurrido en 'Juego de tronos', 'La Casa del Dragón' narra la historia de la Casa Targaryen y los sucesos que desembocaron en la lucha fratricida entre el propio clan que se conoció en 'Danza de dragones'.