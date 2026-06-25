Genndy Tartakovsky (Primal, Las guerras clon) prepara la serie de Conan el Bárbaro para Cartoon Network y Prime Video - CARTOON NETWORK Y AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Genndy Tartakovsky, creador de Primal, Samurai Jack y Star Wars: Las Guerras Clon, prepara una serie de animación de Conan el Bárbaro para Cartoon Network Studios, que llegará a Amazon Prime Video.

"He intentado sacar adelante Conan desde 2008, pero el mundo aún no estaba preparado", afirmó Tartakovsky en un vídeo durante el panel de Studio Focus de Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios y Hanna-Barbera Studios Europe en el Festival de Animación de Annecy, tal y como recoge The Wrap.

"Pero ahora, después de Samurai Jack y Primal en Adult Swim, ha llegado el momento ideal para que esto cobre vida", continuó Tartakovsky. "Los libros de Robert E. Howard me han inspirado enormemente, y además siento una conexión muy personal con su obra. Estoy realmente entusiasmado con el proyecto", añadió.

"Esta es la única franquicia preexistente en la que he trabajado, aparte de Star Wars: Las Guerras Clon, y creo que va a ser algo muy especial", concluyó Tartakovsky.

TARTAKOVSKY Y SU REGRESO A CARTOON NETWORK CON CONAN

El regreso de Tartakovsky a Cartoon Network es especialmente significativo. Su relación con la compañía se remonta al inicio de su carrera, donde se consolidó como una figura clave de la animación gracias a series como El laboratorio de Dexter y Samurai Jack.

Primal, la serie de Adult Swim que puede verse en HBO Max ha sido hasta ahora uno de los principales proyectos de Tartakovsky, que también ha trabajado en los cintas de animación de Sony Pictures Hotel Transylvania: Transformania, estrenada en 2022, y Despelote, en 2025. Conan supone el regreso de Tartakovsky a un tipo de proyecto que encaja más con su reconocible estilo que entusiasmó y volverá a entusiasmar a los fans.

"Tras encontrar el amor en la reina pirata Bêlit, un Conan curtido en batalla desafía a los dioses, al destino e incluso a la muerte para salvarla de una oscura hechicería que amenaza con destruirlo todo", reza el breve prefacio de la serie.

Tartakovsky será productor ejecutivo y showrunner de Conan el Bárbaro. Darrick Bachman, Fred Malmberg y Mark Wheeler también ejercerán como productores ejecutivos de la ficción.