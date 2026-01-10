Primal abraza el terror zombie en su temporada 3: Tráiler y fecha de estreno en HBO Max - HBO MAX

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Primal, la serie de animación creada por Genndy Tartakovsky, el artífice de éxitos como El laboratorio de Dexter o Samurai Jack, estrenará su tercera temporada el próximo 12 de enero en HBO Max. Para ir abriendo boca, la producción ha lanzado su tráiler oficial, que apunta a que habrá sorpresas y cambios inesperados relacionados con el protagonista.

El avance, de un minuto y medio de duración sigue a Spear, el cavernícola que resucita transformado en un muerto viviente después de morir al final de la segunda temporada de la serie.

El protagonista entonces abandona la cueva en la que se encontraba dispuesto a luchar contra nuevos y temibles enemigos, manteniendo a su vez una lucha interna entre su nueva conciencia y su pasado como humano... que parece no haber desaparecido del todo en su cabeza.

"La tercera temporada de Primal comienza con un giro impactante que resucita a Spear en una nueva forma, despojado de su memoria y humanidad, y lo obliga a vagar por un mundo brutal y salvaje como una sombra de lo que fue.

Mientras Spear lucha contra paisajes salvajes y enemigos mortales, los débiles ecos de su pasado comienzan a despertarse, lo que lo lleva a un reencuentro emotivo y explosivo que pondrá a prueba los límites de la supervivencia", reza la sinopsis de la tercera temporada de Primal.

Primal es una creación de Tartakovsky con dirección artística de Scott Wills (El show de Ren y Stimpy) y composición musical de Tyler Bates (Guardianes de la Galaxia) y Joanne Higginbottom (Salem), y el diseño de efectos de sonido de Joel Valentine ("Los Green en la gran ciudad"). Primal es una producción de Cartoon Network Studios para Adult Swim.