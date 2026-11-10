Génesis, la serie inspirada en la vida de Ferran Adrià y su restaurante elBulli, llega a Netflix

Génesis, la serie inspirada en la vida de Ferran Adrià y su restaurante elBulli, ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Génesis, la serie sobre la vida de Ferran Adrià y su célebre restaurante elBulli, llegará a Netflix el próximo 20 de noviembre tras su exitoso estreno en 3CAT. La ficción, de seis episodios de 45 minutos, explora la ambición y la revolución culinaria que cambiaron el rumbo de la gastronomía mundial.

La producción se centra en los años decisivos de Ferran Adrià, Juli Soler y Albert Adrià, interpretados por Miquel Fernández (Apagón), Iván Massagué (El barco) y Carlos Cuevas (Merlí), respectivamente. Para dotar de la máxima autenticidad a sus interpretaciones, los actores trabajaron en estrecha colaboración con los propios protagonistas reales y su entorno, integrando testimonios y experiencias de primera mano.

Más allá de la historia de un restaurante legendario, esta serie ambientada en los años 80 explora la amistad, la ambición y los sacrificios personales que conlleva la búsqueda constante de la innovación, reflejada en su gran impacto en la crítica gastronómica mundial.

Creada y dirigida por David Pujol (elBulli, historia de un sueño), el reparto de Génesis lo completan Mònica López como Glòria Canabach y Joana Vilapuig como su sobrina Lola. La producción corre a cargo de Fishcorb y Minoría Absoluta. El rodaje tuvo lugar en diversas localizaciones de Cataluña, con la Costa Brava como escenario principal.

ASÍ LLEGÓ FERRÁN ADRIÁ A ELBULLI

"Génesis se desarrolla entre dos épocas. En los años 80, un joven Ferran Adrià llega a las cocinas de elBulli casi por casualidad. Lo que comienza como un trabajo temporal se convertirá en el origen de una aventura creativa sin precedentes. Junto a Juli Soler y Albert Adrià, impulsará una transformación que situará a un pequeño restaurante de la Costa Brava en el centro de la gastronomía mundial.

Décadas más tarde, en 2025, Glòria Canabach, una prestigiosa crítica gastronómica agobiada por un profundo sentimiento de culpa, regresa de Estados Unidos tras la muerte de su padre. El reencuentro con su sobrina, Lola, las lleva a afrontar un nuevo reto: reabrir el histórico restaurante familiar, el Can Canabach. Mientras Ferran se enfrenta al final de una era sin igual y Glòria busca reconciliarse con su pasado, ambos descubren en la cocina una oportunidad para curar viejas heridas y empezar de nuevo", reza la sinopsis oficial de la producción.