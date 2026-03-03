Canal Cocina presume del jamón ibérico, el AOVE o el azafrán en Es nuestro. Es español, su iniciativa con Ferrán Adriá

Canal Cocina presume del aceite de oliva en Es nuestro. Es español, su nueva iniciativa con Ferrán Adriá - AMC NETWORKS

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Canal Cocina lanza Es nuestro. Es español, un proyecto anual que homenajeará lo mejor de la gastronomía española y en el que contará con la participación de voces tan destacadas como las del chef Ferrán Adriá o Félix Patiño, tesorero de la Cooperativa Bioazafrán de la DOP Castilla la Mancha. El proyecto, que comienza el 5 de marzo con el estreno de la serie documental Productos españoles, se extenderá durante todo 2026. Cada episodio estará dedicado a un producto como el jamón ibérico, el aceite de oliva virgen extra o el azafrán, entre otros.

Productos españoles, producción original de AMC, se emitirá cada jueves del mes de marzo a las 22:00 horas en Canal Cocina, donde cada se semana se descubrirá el origen y la excelencia que convierte cada producto en un emblema gastronómico.

Entre los protagonistas de las diferentes entregas del programa se encuentra el jamón ibérico, uno de los productos españoles más reconocidos internacionalmente y un emblema de España. Durante el episodio, el chef catalán, Ferrán Adriá, con tres estrellas Michelin destaca que "es un producto español endémico y diferencial. Es una obra de arte".

Otro de los productos es el azafrán, un pilar cultural, histórico y económico de los agricultores que se han dedicado durante generaciones a su cultivo. Félix Patiño, tesorero de la Cooperativa Bioazafrán, de la DOP Castilla la Mancha, opina que "lo más duro del oro rojo es la recogida a mano para obtener la calidad que no puede dar una máquina". "Es un modo de vida y me entristece que pueda llegar a desaparecer", añade.

Durante el episodio dedicado al espárrago blanco de Navarra se visita Tolosa para conocer a Jesús Perón. El empresario contará cómo empezó a los 13 años en una conservera de verduras y ahora, con casi 80 años, sigue al frente de su propia empresa.

Además, el vino de Jerez o el aceite de oliva virgen extra también protagonizan sus propios episodios de Productos españoles, mostrando por qué son auténticas señas de identidad del patrimonio culinario de España.

MÁS DE 100 HORAS DE PROGRAMACIÓN CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Con esta iniciativa, Canal Cocina refuerza su papel como el único canal de televisión español especializado en gastronomía a través de más de 100 horas de programación con denominación de origen. "Canal Cocina, como único canal gastronómico español, asume durante este año su papel como embajador de lo nuestro, de lo que viene de nuestra tierra y de nuestras gentes", señala Mandi Ciriza, SVP de canales de Estilo de vida de AMC Networks.

Durante el año 2026 el canal seguirá ampliando este recorrido por la gastronomía nacional con el estreno de nuevos programas que ponen el foco en los platos más representativos de la cocina española. También recordará algunos de los recetarios antiguos que exploran las costumbres tan representativas del país a la hora de disfrutar de la gastronomía.