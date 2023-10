Gen V: ¿Quién es Tek Knight la parodia de Batman de The Boys?

El cuarto capítulo de Gen V ha venido marcado por importantes revelaciones. Sin embargo, lo que realmente ha acaparado la atención es que uno de los personajes más esperados por los fans se ha dejado caer al fin por la serie: Tek Knight. Pero ¿Quién es realmente esta paródica versión de Batman al que pone rostro Derek Wilson en el spin-off de The Boys?

Tek Knight es mejor conocido entre el fandom como el caballero oscuro de The Boys. En el cómic creado por el guionista Garth Ennis junto al dibujante Darick Robertson, Tek Knight es una mezcla paródica entre Iron Man y el Caballero Oscuro de Gotham.

Y a pesar de que fue nombrado en varias ocasiones durante las tres primeras temporadas de la serie principal, no ha sido hasta ahora que este superhéroe ha dado el salto a la pequeña pantalla. Aunque su esperado y gran debut en el cuarto episodio de Gen V, ha sido algo distinto de lo que cabría esperar.

Esto se debe a que su aparición no ha sido en calidad de superhéroe. En el 1x04 de la serie, titulado, Toda la verdad, Knight se desplazaba hasta la Universidad Godolkin para grabar un episodio de su periodístico programa de investigación, The Whole.

Pero a pesar de no lucir en ningún momento del capítulo su característica armadura tecnológica inspirada en Iron Man, Knight sí que ha hecho gala del mismo modo que Batman, sus dotes detectivescas. Claro que Gen V también ha mostrado otro inquietante aspecto del superhéroe en los cómics; su obsesión por tener relaciones sexuales con objetos inanimados.

Ahora quedará por ver si la aparición de Wilson como Tek Knight en Gen V cobra mayor relevancia en la serie o, si se quedará reducida a un mero cameo. Por lo pronto, para descubrirlo, los fans deberán esperar al quinto capítulo de la primera temporada, que culminará cuando Amazon Prime Vídeo estrene su octavo y último episodio el 3 de noviembre de 2023.