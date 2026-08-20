La asesina del hacha planea matar a sus padres en el tráiler de Monstruo: La historia de Lizzie Borden - NETFLIX

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Netflix estrenará el próximo 17 de septiembre Monstruo: La historia de Lizzie Borden, con Ella Beatty en el papel de la fría y sangrienta asesina del hacha en esta nueva entrega de la antología de Ryan Murphy e Ian Brennan. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un nuevo y perturbador tráiler.

"No hay que temer a la sangre. La sangre es poder", dice Lizzie al inicio del adelanto, con sus manos ensangrentadas y tumbada en el césped. "Es libertad", dice en otra escena en la que aparece en su casa, teñida de sangre por completo.

"Esta casa... sois un enigma para mí, y tú, la que más", dice su criada Bridget (Vicky Krieps) en la siguiente secuencia. Instantes después, las imágenes descubren el comportamiento abusivo de los padres de Lizzie con ella.

Poco después, Bridget se convierte en la cómplice de la joven para planear matar a sus padres de la forma más cruel posible. "Un cuchillo es demasiado fácil y un rifle, una muerte demasiado dulce", dice.

LIZZY DA CON LA MANERA PERFECTA PARA DAR MUERTE A SUS PADRES

"No, ya sé cómo lo haremos", afirma Lizzie antes de que una escena las muestre contemplando un hacha. Es entonces cuando el adelanto muestra el salvajismo de un hombre matando a una mujer a hachazos y a los Borden recibiendo a una figura que oculta un hacha a su espalda.

"Déjame dar a mí el primer hachazo", dice Lizzie entre lágrimas, pero con gesto de gratitud, antes de que las imágenes insinúen cómo mata a su padre, Andrew (Charlie Hunnam), y una escena en la que, tiempo después, una mujer dice recordar lo que pasó aquel fatídico día.

"Cuando la hija reprimida de una adinerada familia de Nueva Inglaterra y su rebelde criada se encuentran atrapadas en una casa marcada por la humillación y la crueldad, ambas se refugian en una fantasía de sexo, poder y venganza. Los brutales asesinatos sin resolver que se suceden después no solo conmocionan al mundo, sino que dan vida a un icono que se niega a vivir encerrado en una jaula y decide forjar su propia leyenda: escandalosa, monstruosa y absolutamente libre", reza la sinopsis.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden cuenta con Brennan como showrunner, quien ejerce como productor ejecutivo junto a Murphy, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Louise Shore, Nissa Diederich, Todd Kubrak, Carl Franklin y Tanase Popa. El propio Winkler, junto a Sarah Adina Smith, son los directores de la ficción.

Además de Beatty, la serie también cuenta en su elenco con Rebecca Hall en el papel de Abby Borden y Charlie Hunnam como Andrew Borden. Billie Lourd, Joey Pollari, Sarah Paulson y Jessica Barden completan el elenco.