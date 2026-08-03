Rebecca Hall se une a la secuela de El Código Da Vinci de Dan Brown que prepara Netflix

Archivo - Actress Rebecca Hall attends the red carpet for ''The Beauty'' at the Baths of Diocletian in Rome,Image: 1067785300, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no - MATTEO NARDONE / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 3, (CulturaOcio)

Netflix prepara una serie que adaptará El último secreto, la sexta novela de la saga de El código Da Vinci, que sigue los pasos del profesor Robert Langdon, escrita por Dan Brown. La plataforma ha confirmado que Rebecca Hall encarnará a la protagonista, Katherine Solomon, en esta ficción aún sin título confirmado.

En este proyecto la actriz de Vicky Cristina Barcelona, The Town o Iron Man 3 compartirá pantalla con su esposo, Morgan Spector (Burning Blue, El estrangulador de Boston), que será el encargado de dar vida al simbólogo Robert Langdon.

Publicada en 2025, la novela El último secreto sigue a Langdon (Spector) en una carrera contra el tiempo y fuerzas ancestrales para rescatar a una científica desaparecida, junto a su revolucionario manuscrito. Los descubrimientos de esta investigación prometen cambiar para siempre la comprensión humana sobre la mente.

En su salto a la pantalla, Netflix ha prometido que la serie basada en el libro de Brown "combinará ciencia futurista con un lore místico". En esta adaptación televisiva, Carlton Cuse y el propio Brown ejercen como cocreadores y productores ejecutivos, con Cuse asumiendo también los roles de guionista y showrunner.

Este anuncio marca el regreso a las pantallas de un universo que la plataforma califica como un "fenómeno mundial". Los cinco libros de la saga junto a El último secreto son Ángeles y demonios (2000), El código Da Vinci (2003), El símbolo perdido (2009), Inferno (2013) y Origen (2017).

Esta producción expande una franquicia que ya cuenta con un importante recorrido en la industria. Las novelas Ángeles y demonios, El código Da Vinci e Inferno fueron adaptadas al cine por el director Ron Howard, con Tom Hanks en el papel de Langdon, logrando una recaudación de más de 1.500 millones de dólares. Por otro lado, El símbolo perdido se convirtió en una serie de la NBC protagonizada por Ashley Zukerman que fue cancelada tras su primera temporada.