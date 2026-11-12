Frankie Muniz, protagonista de Malcolm, hospitalizado tras un accidente en el circuito de Daytona

Frankie Muniz, protagonista de Malcolm, hospitalizado tras un accidente en Daytona - CONTACTO

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

El actor y piloto de carreras Frankie Muniz, conocido por haber protagonizado Malcolm in the Middle, fue trasladado de urgencia al hospital este miércoles 11 de noviembre, tras sufrir un accidente en el Daytona International Speedway.

Según señalan medios como Motorsport, Page Six y Entertainment Tonight, Muniz tenía previsto participar en una carrera benéfica como miembro del Team Air Force en el evento Proud to Honor Veterans Day Classic de Ford. El accidente se produjo durante una vuelta de entrenamiento, con el circuito aún cerrado.

"Fue trasladado a un centro médico local para someterse a más pruebas y se encuentra despierto y consciente", expresó Ford en un comunicado, tal y como recoge People. Por el momento se desconocen más detalles del estado de Muniz, que finalmente no participó en la carrera.

En principio, Bryan Cranston, que interpretó al padre del personaje de Muniz en la ficción, iba a hacer una aparición en el evento para apoyar a su compañero de reparto, si bien no se ha pronunciado sobre la situación.

MUNIZ QUERÍA HONRAR A LOS VETERANOS

Muniz, que saltó a la fama por dar vida a Malcolm en la mítica serie emitida entre 2000 y 2006 y que reciente contó con 'revival' en Disney+, comenzó a competir como piloto de carreras a nivel profesional en 2006, debutando en la NASCAR en 2024.

En una entrevista concedida a Page Six y publicada poco antes del accidente, el actor aseguró que no le importa gustar a la gente. "Simplemente soy yo mismo. Y hago lo que quiero hacer. Da la casualidad de que he pasado de ser actor en una serie de televisión a pilotar en carreras de coches", expresó.

En cuanto a su participación en el evento Proud to Honor Veterans Day Classic de Ford, Muniz indicó que su padre "estuvo en la Fuerza Aérea y en la Marina", y su abuelo, "en la Marina". "Les debemos mucho [a nuestros veteranos], y el hecho de poder pilotar, concienciar a la gente y devolver algo a tantas familias que lo han dado todo por nosotros, los estadounidenses, me hizo darme cuenta de que quería formar parte de ello, sobre todo para honrar a mi padre y a mi abuelo", explicó.