¿Habrá Segunda Temporada De Malcolm: De Mal En Peor? - DISNEY+

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

Malcolm: De mal en peor ha aterrizado en Disney+, con gran parte del elenco de la serie original retomando sus papeles en esta secuela, compuesta por cuatro episodios. Ahora, su creador, Linwood Boomer, ha aclarado si la ficción tendrá continuación.

Al ser preguntado acerca de si la secuela de Malcolm será una historia autoconclusiva, Boomer respondió que "por ahora, sí". "Soy un hombre mayor. Estoy muy cansado, pero ha sido una experiencia fantástica y creo que, desde el punto de vista creativo, ha funcionado de verdad. Así que nunca se sabe. No creo que hubiera salido como salió si la idea hubiera sido hacer otra vez una serie completa", aseguró el también creador de la ficción original en una entrevista concedida al medio TVLine.

"Diré esto: me encantaría volver a dar vida a Malcolm", manifestó, por su parte, Frankie Muniz, aunque incidiendo en que "la idea era hacer solo estos cuatro episodios". "No creo que se hiciera con la intención de que fuera una prueba o de que pudiera salir algo más de ahí, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Si a la gente le encanta, quizá", manifestó el intérprete, mostrándose optimista.

Además, Muniz explicó que Malcolm: De mal en peor se concebió inicialmente "como una película". "Empezaría y, una hora y media después, terminaría, y eso sería todo", explicó el actor. "Es una sola trama que se desarrolla a lo largo de esos cuatro episodios. Esa era la intención al rodar esto", reiteró.

Tras su estreno en Disney+ y Hulu, la serie superó los 8 millones de visualizaciones en tres días, convirtiéndose en el estreno más visto en lo que va de año en ambas plataformas. Además, su lanzamiento ha despertado el interés por la serie original de Malcolm, que ha registrado un aumento de 18 millones de horas de visionado.

En Malcolm: De mal en peor, Lois (Jane Kaczmarek) prepara una fiesta para celebrar su 40.º aniversario con Hal (Bryan Cranston), que supondrá su reencuentro con Malcolm, que lleva años alejado de la familia y tiene ahora una hija.

Junto a Muniz, Cranston y Kaczmarek, la secuela cuenta también en su reparto con los actores de la serie original Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama). Completan el elenco Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la hermana menor de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey).