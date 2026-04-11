Bryan Cranston y Jane Kaczmarek revelan el secreto del feliz matrimonio entre Hal y Lois en Malcolm: "Buen sexo" - DISNEY+

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

Casi dos décadas de su final, la mayor parte del elenco de Malcolm in the Middle ha vuelto a retomar sus personajes en los cuatro episodios de Malcolm: De mal en peor, que ya pueden disfrutarse en Disney+. Al frente de la disfuncional familia vuelven a estar Bryan Cranston y Jane Kaczmarek como Hal y Lois, quienes, pese a las dificultades y el paso del tiempo, saben mantener viva la llama de su amor, tal y como los actores han señalado.

"Tienen un sexo estupendo. Es decir, tengo que reconocerlo", explicó Kaczmarek en una entrevista concedida a Deadline, ahondando en cómo la ficticia pareja sigue tan unida como en la serie original. "Y no creo que dejen que nada les impida ser el verdadero pilar de la familia", añadió.

Para ejemplificar lo importante que es la vida sexual en el matrimonio de Hal y Lois, la actriz recordó un episodio en particular de la primera temporada. En dicho capítulo, mientras Malcolm (Frankie Muniz) comienza a hacer de niñero para una familia adinerada, su casa tiene que ser fumigada, lo que provoca que tengan que vivir en una furgoneta en el jardín.

A lo largo de la entrega, las tensiones entre marido y mujer van creciendo hasta que descubren el por qué de su inusual irritabilidad: no han tenido la suficiente intimidad como para mantener relaciones sexuales desde hace días. Al final, ambos solucionan sus diferencias en la cama.

CRANSTON VE A HAL COMO "UN ROMÁNTICO" QUE SE MUEVE "POR MIEDO"

Por otro lado, no hay que olvidar que Hal es, ante todo, "un romántico", como expresa Cranston y tanto en la serie original como en la nueva miniserie, tiene grandes gestos con Lois. "Aunque creo que lo hace por miedo. Creo que Hal hace todo esto porque piensa: 'Oh, ¿se va a ir alguna vez? Siento que tengo que seguir demostrándole lo mucho que la quiero'", reflexionó, remarcando en todo caso no dudar de su amor mutuo.

"Nunca dudo de que ella me quiera, ni ella duda de mí. Y creo que eso da al público una sensación de seguridad, de seguridad emocional, de que esta pareja va a seguir junta pase lo que pase", explicó el intérprete, convencido de que "esta familia seguirá unida por muy loca que sea". "Eso es satisfactorio. Y a partir de ahí, puedes lanzarte a cualquier tipo de travesura que quieras, porque tenemos esto como base", añadió.

Kaczmarek elogió además el "magnífico guion" de la ficción y agradeció la suerte de haber podido "interpretar a personajes así durante tanto tiempo".