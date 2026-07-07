Flooxer estrenará el documental del Jaguar Rescue Center, el santuario animal de Costa Rica

Flooxer estrenará el documental Rescue Center - ATRESMEDIA

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Flooxer estrenará próximamente Rescue Center, una serie documental que se adentra en la labor diaria del Jaguar Rescue Center en Costa Rica. Esta producción de Atresmedia, realizada en colaboración con True Crime Factory, estará guiada, narrada y dirigida por Gemma Fauria. La entrega contará con diez episodios que se podrán disfrutar tanto dentro como fuera de España a través de atresplayer.

La docuserie, grabada íntegramente con teléfonos móviles para ofrecer una perspectiva muy cercana y real, tiene como escenario uno de los países con mayor biodiversidad del mundo que alberga uno de los centros de rescate de fauna más importantes a nivel global. Rescue Center pretende reflejar la lucha diaria por la supervivencia de diversas especies locales.

El Jaguar Rescue Center funciona como un hogar temporal o permanente para animales enfermos, heridos y huérfanos. La docuserie seguirá de cerca historias reales de superación protagonizadas por perezosos, monos, tortugas, colibríes, ocelotes o iguanas. El espectador podrá ver todo el proceso, desde el rescate de cada especie hasta su recuperación y posterior reinserción en su hábitat natural siempre que sea posible.

Además, cada entrega profundizará en una amenaza específica para la fauna salvaje. De este modo, Rescue Center combina historias de superación animal con un mensaje centrado en la conservación y el respeto por el medio ambiente.

Flooxer, la plataforma orientada a contenido joven de Atresmedia disponible en atresplayer, se caracteriza por la incorporación de series en vertical de corta duración y documentales, entre otros formatos. Este enfoque busca conectar directamente con los nuevos hábitos de consumo de la Generación Z, apostando por el ámbito digital con narrativas ágiles.

El servicio que sumará Rescue Center a su lista de producciones estrenadas cuenta en su catálogo con otros títulos como Gente hablando, La reina del pueblo, Más de 100 mentiras, Terror y Feria, Looser, Paquita salas, El Partido, ¡Martita!, Temporada de caza, ¡Señora! o Si lo dice mi madre.