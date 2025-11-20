Atresmedia prepara Una novia por Navidad, primera serie vertical de microcapítulos que estrenará en Flooxer

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Atresmedia ya rueda Una novia por Navidad, la primera serie en formato vertical que verá la luz en Flooxer. La revolucionaria ficción, que ya ha lanzado sus primeras imágenes, está protagonizada por Marina Baeza (4 estrellas) y Carla Flila (Área 34) y contará con 60 episodios de entre uno y tres minutos de duración.

La plataforma del grupo orientada a un público joven y disponible en atresplayer se lanza así a explorar el género del microdrama. Este fenómeno global que está teniendo un gran éxito en Latinoamérica y Asia, se caracteriza por ser un producto diseñado para consumir en vertical, seguir las historias de pocos personajes, con giros argumentales constantes y episodios de muy corta duración entrelazados entre sí.

Una novia por Navidad, de la que todavía no se conoce fecha de estreno, ha sido creada y dirigida por Laura Reviejo y Marta Ambel Meyer, y cuenta con la producción de Atresmedia en colaboración con La Charito Films.

"La navidad de Sofía no puede ser peor: una ruptura inesperada, convivir con su familia y estar atrapada en tópicos romántico-navideños. Su único consuelo lo encuentra en Marina, con quien parece tener una conexión muy especial. Todo sería idílico, si no fuera porque Marina es la novia de su hermano. El típico narrador navideño seguirá a Sofía en esta historia de autodescubrimiento y romance encubierto. ¿Serán unas felices navidades para Sofía y Marina?", reza la sinopsis de la serie.

Flooxer cuenta además con títulos como Gente hablando, La reina del pueblo, Más de 100 mentiras, Terror y Feria o Looser entre otros.