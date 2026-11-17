Finaliza el rodaje de Festival, lo nuevo de HBO Max con Javier Gutiérrez, Julián Villagrán y Ana Polvorosa - HBO MAX

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Ya ha finalizado el rodaje de Festival, la nueva serie de comedia de HBO Max que verá la luz el próximo año. Javier Gutiérrez, ganador de dos Goya por sus papeles en El autor y La isla mínima, protagoniza la ficción. Junto a él, encabezan el reparto el también ganador de un Goya Julián Villagrán (Grupo 7) y Ana Polvorosa (Aída).

Creada y dirigida por Marc Crehuet (El vecino), la serie propone una mirada en clave de comedia a todo lo que el público nunca ve: egos, ambición, crisis y decisiones de última hora que convierten el backstage en un espectáculo tan imprevisible como el que sucede sobre el escenario. Crehuet también firma el guion de Festival junto con Carmen Marfà (Wolfgang), Juan González (El fantástico caso del Golem) y Raúl Navarro (El vecino).

TODO LO QUE HAY DETRÁS DE UN FESTIVAL

"En el backstage de un gran festival de música, un fundador en crisis (Javier Gutiérrez), su ambiciosa mano derecha (Julián Villagrán) y una nueva jefa de comunicación (Ana Polvorosa) atrapada entre la honestidad y la manipulación luchan por salvar el evento durante tres días de caos, mientras un periodista vengativo (Aníbal Gómez) y un fondo de inversión empujan al festival hacia su derrumbe", avanza la sinopsis oficial de la serie, que tendrá seis episodios.

Completan el reparto de Festival Carmen Ruiz (Mi gran noche), Julia Molins (Hogar), Óscar Ortuño (Cuéntame cómo pasó), Aníbal Gómez (Torrente Presidente) y Francesc Ferrer (El 47).