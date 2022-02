El final de Ozark ya tiene fecha de estreno en Netflix... y tráiler

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Los fans de 'Ozark' no tendrán que esperar mucho para ver el desenlace de la serie creada por Bill Dubuque y Mark Williams. La segunda parte de la temporada final se estrenará en Netflix el 29 de abril, solo tres meses después del lanzamiento del primer volumen.

La plataforma ha aprovechado también para compartir un nuevo avance, protagonizado por Ruth (Julia Garner), la cual recuerda su dramático final en la primera parte, en la que se enfrentó a los Byrde (Jason Bateman y Laura Linney) por la muerte de Wyatt (Charlie Tahan).

El movimiento ha sorprendido, pues cuando Netflix decidió dividir en dos la cuarta temporada, los seguidores e la serie dieron por hecho que uno de los motivos fue para postular la tanda final a las diferentes categorías en los Premios Emmy, pues la 74ª edición cuenta las series estrenadas entre el 1 de junio del año pasado y el 31 de mayo de este año.

Al estrenar la segunda parte en abril, la cuarta temporada completa calificará solo para los Emmy de este año. De ahí, que haya sorprendido que el final llegase tan pronto.

"Siempre quise un buen cierre. No quiero sentirme mal, como si fuese un final improvisado. El público sentirá que es un cierre definitivo. Que vaya a gustar a todo el mundo, eso ya no lo sé", declaró Chris Mundy, showrunner de la ficción, a The Hollywood Reporter cuando terminó la primera parte de la última temporada.