¿Cuándo se estrena la última temporada de Attack on Titan (Ataque a los titanes)?

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Cuando se estrenó la segunda parte de la 3ª temporada de Attack on Titan (Ataque a los titanes) el año pasado, se anunció que la serie concluiría con una cuarta y última temporada. Sin embargo, desde entonces no se han conocido más detalles. Y eso puede ser porque el final del anime ha sufrido retrasos a causa del coronavirus.

En un principio se anunció que la última temporada de Attack on Titans se estrenaría en otoño de 2020, pero nos aproximamos al verano y aún no ha habido novedades. Según informa YonkouProductions, que ha dado varias informaciones fiables, los rumores apuntan a un retraso en la serie, aunque no especifica los motivos del mismo.

Thats the word around town...and it ain’t wit like i said before but thats good news https://t.co/WqpsWnT3Vs