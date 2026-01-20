El final de Agatha Christie: Las siete esferas, explicado y cómo cambia el del libro - NETFLIX

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Este mes de enero se cumplen 50 años del fallecimiento de Agatha Christie. La obra de la conocida como "la reina del crimen" ha sido adaptada numerosas veces al cine y la televisión, de hecho, hace tan solo unos días llegaba a Netflix Agatha Christie: Las siete esferas. La miniserie, compuesta por tres capítulos, se basa en la novela de 1929 El misterio de las siete esferas y se toma algunas libertades respecto al material original, sobre todo al final.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tanto el libro como la serie siguen a Lady Eileen 'Bundle' Brent (en la ficción de Netflix, encarnada por Mia McKenna-Bruce), una joven de la alta sociedad inglesa que se embarca en la investigación de la muerte de su amigo, Gerry Wade. Aunque se parte de la misma premisa, la serie ha reimaginado el desenlace, introduciendo un elemento de traición que sin duda habrá sorprendido a aquellos más familiarizados con la historia.

En ambas versiones, los asesinos son los mismos: Loraine Wade, que envenena a Gerry, y Jimmy Thesiger, que dispara a Ronnie Devereux, y también lo son sus motivaciones, ya que en ambos casos pretenden hacerse con una fórmula. No obstante, la serie introduce un nuevo personaje en la ecuación, revelando a Lady Caterham, la madre de Bundle, como la mente detrás del robo.

Este personaje, interpretado por Helena Bonham Carter, es exclusivo de la adaptación, pues en el libro solo se mencionaba a Lord Caterham, que no tenía nada que ver con los crímenes. En la serie, tanto Lord Caterham como su hijo murieron en la guerra y es debido a la pena, la desilusión con el país y los problemas económicos, que la madre de Bundle decide conseguir la fórmula y venderla.

"Todas las pistas están ahí", señaló Chris Chibnall, guionista de la serie, en declaraciones a Town&Country. "En realidad, la historia trata sobre esas dos generaciones. La generación de Lady Caterham sufrió esa pérdida, vivió a la sombra de la Primera Guerra Mundial y del virus, y se ha retirado. Ella se ha retirado a la casa, se ha retirado en sí misma, no quiere el mundo", explicó.

MÁS AGENCIA PARA BUNDLE Y UN PERSONAJE NUEVO

Cabe decir además que la serie dota de mayor agencia al personaje de McKenna-Bruce, ya que en el material original Bundle perdía la consciencia en un momento crítico, siendo luego informada de lo ocurrido, pero en la serie es una partícipe activa en todo el acto final. "Habría sido el episodio final menos satisfactorio de la historia de la televisión si la hubiéramos noqueado a mitad del tercer episodio", defendió Chibnall, apuntando que "tenía que ser ella quien hiciera los descubrimientos, quien lo averiguara, quien se enfrentara a los responsables".

Aparte de la implicación de Lady Caterham en el caso y la mayor agencia de Bundle, otra diferencia clave entre el final del libro y el de la serie reside en la sociedad de las siete esferas y el destino del personaje principal. En la novela, las siete esferas era un grupo dedicado a la resolución de crímenes del que tanto el superintendente Battle como Gerry formaban parte. Bundle ocupa el lugar de este último en la sociedad secreta y se casa con Bill Eversleigh.

En la serie, la sociedad de las siete esferas es más bien una organización de inteligencia secreta enfocada en proteger los intereses nacionales. Como en el libro, Bundle pasa a formar parte de la misma, pero no tomando el testigo de Gerry sino el de su padre, que había muerto en una misión. Aquí, la joven no se casa con Bill, sino que de hecho se sugiere un posible romance con el fallecido Gerry, algo que explicaría el interés de Bundle en investigar su muerte.