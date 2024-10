Filtrado el tráiler de la temporada 3 de Invencible y fecha de estreno

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Invencible. Tras el inesperado final de la segunda temporada, la serie de animación de Prime Video creada por Robert Kirkman regresará con una nueva y emocionante tercera temporada cuyo primer adelanto, y fecha de estreno se ha filtrado on-line.

Después de hacer frente a su padre, y reencontrarse con él en circunstancias muy distintas, el final la segunda entrega mostó a Mark Grayson luchando Angstrom Levy, un villano que, además de poseer la habilidad para generar portales a otras dimensiones, conoce su identidad secreta por lo que amenaza a su familia: a su madre y su recién nacido (y llegado) hermanastro. Tras épico final, son muchos quienes aguardan impacientes saber qué es lo que le deparará el futuro al joven héroe viltrumita.

Y el hijo mayor del poderoso Omni-Man tendrá que hacer frente nuevos desafíos y viejas amenazas, tal y como anticipa un brutal teaser de la temporada 3 que ya circula por redes sociales y que confirma el regreso de la serie para febrero de 2025.

El adelanto arranca con Mark, que se encuentra disfrutando de un merecido descanso de su vida como superhéroe, y Cecil Stedman, quien dirige tanto las operaciones de los Nuevos Guardianes Globales como las de Grayson.

Stedman no está, lo que se dice, precisamente conforme con que Mark se esté tomando unas "vacaciones" en su lucha contra el crimen y los villanos. Es más, el antiguo supervisor de Omni-Man le insta a mantenerse en forma y seguir activo si quiere estar preparado y tener alguna "esperanza" contra la amenaza viltrumita que se avecina.

Pese a que este primer teaser tráiler se encuentra marcado por la ausencia de villanos o emocionantes secuencias de acción, es más que suficiente para dejar entrever el sombrío tono que mantendrán los nuevos episodios, lo que ya anticipó el propio Kirkman a finales del pasado mes de julio.

"El inicio de la temporada 3 parecía el momento adecuado para poner a un nuevo Mark en primer plano después de todo lo que ha pasado en la segunda entrega", le confesaba el también creador de The Walking Dead a Variety. Y esto, aclaró, se verá reflejado en el traje azul que, Amazon Prime Vídeo desveló durante el marco de la pasada Comic-Con y que Grayson vestirá en esta entrega.

"Cualquiera que haya leído los cómics sabe que la era del uniforme azul de Invencible es la más oscura e intensa; hay muchas cosas importantes que giran alrededor de este traje azul", expresó. Y, de hecho, sin llegar a mojarse sobre la trama de esta tercera entrega, dio a entender que la anterior tan solo fue un preámbulo de historias mucho más grandes que arrancarán en los nuevos episodios. Por otra parte, a diferencia de las temporadas 1 y 2, esta tercera no estará dividida en dos entregas, sino en una sola.

INVINCIBLE SEASON 3 WILL HAVE NO

MID SEASON BREAK!!!



WE ACTUALLY WON!!!! pic.twitter.com/Td2KTXJCBr