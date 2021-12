Filtrado nuevo vídeo de la serie de The Last of Us de HBO con Joel y Ellie

Archivo - Imagen del videojugo The Last of Us

La serie de HBO, The Last of Us se encuentra en pleno rodaje. Y desde el propio set se ha filtrado un nuevo vídeo en el Joel y Ellie, los personajes protagonistas a los que interpretan Pedro Pascal y Bella Ramsey, respectivamente, están montando juntos a caballo.

Dichas imágenes fueron compartidas en Twitter a través por la usuaria Donicache quien pudo captar el momento y realizar la grabación cuando los dos intérpretes se encontraban filmando una de las secuencias de la esperada serie.

El protagonista de The Mandalorian se percató del detalle tal y como se observa en el clip, señalando a la cámara de Donicache y regalándole una sonrisa mientras pasaba con su compañera a lomos del caballo.

Pedro Pascal made my day!! pic.twitter.com/sLuImvnFHg — Donica (@donicache) November 27, 2021

La usuaria publicó un tuit comentando que Pascal le alegró el día con ese pequeño gesto mientras que varios de sus compañeros de reparto se mostraron molestos con la intromisión. Mientras tanto, los fans de la saga ya se preguntan si el rocín en el que cabalgaban es Callus, el caballo que Tommy, el hermano de Joel, les entregó a los dos según la historia de los videojuegos.

Aunque en la grabación se ve principalmente a Pascal, también aparece su compañera, Ramsey. La actriz que participó con anterioridad en Juego de Tronos, declaró recientemente a la BBC que The Last of Us es el proyecto más grande en el que se ha embarcado en su aún corta carrera como intérprete.

La apocalíptica historia en los juegos, ambientada en un mundo arrasado después de que una pandemia convirtiera a los seres humanos en criaturas caníbales, relata varios momentos en la vida de Joel y Ellie y todo apunta a que en su adaptación como serie de televisión se realizarán diversos cambios con respecto a la trama original. Neil Druckman, el guionista indicó que la serie incluirá algo de material eliminado del videojuego de PlayStation.

Para averiguarlo, los seguidores del mítico videojuego de Naughty Dog deberán a esperar al estreno de la serie cuyo lanzamiento en HBO Max está previsto a lo largo de 2022.