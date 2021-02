Así luce Pedro Pascal como Joel en The Last of Us, según el creador de la saga

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Neil Druckmann, creador de 'The Last of Us', ha compartido un nuevo arte conceptual con el que los fans pueden ver un primer vistazo de cómo será Pedro Pascal en el papel de Joel. Todo un detalle con el que se ve manera más explícita la bendición del autor de la popular saga de videojuegos.

Este arte, de la artista Andrea C. White, permite ver mejor cómo lucirá el protagonista de 'The Mandalorian', 'Wonder Woman 1984' y 'Juego de tronos' en la serie que prepara HBO, que llevará a la pequeña pantalla a la aclamada franquicia creada por Druckmann y el estudio Naughty Dog y en la que Bella Ramsey, la actriz que enarnó a Lyanna Mormont en 'Juego de tronos', será Ellie.

"¡Maldita sea! Nuestros fans no pierden el tiempo. ¡Buen trabajo!", escribió Druckmann en su cuenta de Twitter, en la que compartió el arte de White, mostrando su aprecio por este fanart, así como también su ilusión con que Pascal sea Joel.

La adaptación se 'The Last of Us' se une a la de otras adaptaciones a cine y televisión de sagas de videojuego. Netflix, tras los éxitos de 'Castlevania' y 'The Witcher', tiene proyectos para llevar a la plataforma franquicias como 'Resident Evil' o 'Assassin's Creed'. Sony está desarrollando la película de 'Uncharted' -de la misma compañía que 'The Last of Us'-, con Tom Holland ('Spider-Man') como Nathan Drake.