Una actriz de Harry Potter se abre OnlyFans para pagar sus deudas

Jessie Cave interpretó a Lavender Brown en la saga Harry Potter, además de haber participado en producciones como Black Mirror, Pride o Industry. Pese a haber aparecido en una ranquicia tan relevante, la actriz ha revelado que recientemente se ha unido a OnlyFans para "pagar sus deudas".

La intérprete lo ha revelado en un vídeo de Instagram, en el que ha aclarado que solo compartirá contenido de su pelo, como "los sonidos de pelo de mayor calidad". "Es un fetiche, creo. Espero", dice, mientras se peina el cabello. "Simplemente cosas muy sensuales con mi pelo", añade.

"He creado un OnlyFans para mi pelo. Es demasiado nicho incluso para mí. Únete a mí en este extraño viaje", escribió en la publicación.

Durante una intervención en el podcast Before We Break Up Again, Cave también se pronunció al respecto. "Voy a lanzar un OnlyFans, pero no va a ser algo sexual. Es un fetiche. Fetiche no necesariamente significa sexual", reiteró.

En un artículo de Substack, Brown dio más detalles sobre su decisión de unirse a OnlyFans. "Un año. Lo intentaré durante un año. ¿Mi objetivo? Asegurar la casa, cubrir el papel tapiz, construir un nuevo techo, etc. ¿Mi objetivo? Pagar mis deudas. ¿Mi objetivo? ¿Empoderarme? ¿Demostrar a quienes me han juzgado erróneamente en el pasado que no soy tan dulce? Dedicar tiempo a algo en lo que nunca antes había invertido: el amor propio", escribió.

"¿Fueron en realidad mis años de convenciones de Harry Potter una investigación? Es como si estuviera haciendo algo travieso, algo un poco jodido. Me gusta eso. Rompiendo el manual de la buena actriz", añadió.

Cave sigue así los pasos de celebridades como la rapera española Mala Rodríguez, Lily Allen, que lanzó su perfil el verano pasado para compartir fotos de sus pies, o la actriz de Los Soprano Drea de Matteo, que admitió en una entrevista que consiguió salvar su casa del embargo gracias a la plataforma de contenido de pago.