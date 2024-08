Filtrada la temporada 2 de Arcane meses antes de su estreno en Netflix

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Arcane llegará a Netflix en noviembre. Sin embargo, tras un ataque informático a la plataforma, los nuevos episodios de la serie ya circulan en Internet meses antes de su lanzamiento. Una filtración que ha encolerizado a los fans del anime basado en el célebre videojuego de Riot Games.

Fue el pasado 6 de agosto cuando se dio a conocer que el gigante del streaming había sufrido un ciberataque que recuerda mucho al que sufrió Toei hace apenas dos años, viéndose obligado a paralizar el lanzamiento en cines de Dragon Ball Super: Super Hero.

Esta violación en el sistema causó una brecha interna en la seguridad de los servidores de Netflix y, en consecuencia, muchas de sus más importantes producciones de anime se han filtrado. Es el caso de Terminator Zero, Dandadan, el remake de Ranma 1/2 y los nuevos episodios de Arcane.

Por ello, además de lamentar que haya sucedido un incidente tan vil como este, los fans han brindado su apoyo incondicional a los responsables de este último anime. Pero, además, han iniciado una campaña en redes sociales, instando a otros internautas a contribuir a eliminar de Internet los episodios finales filtrados de la serie.

"Si por casualidad encuentras alguna filtración de la temporada 2 de Arcane, pídele a tu operador que la borre. Si te ves en la necesidad de publicarlas, por favor, piénsalo de nuevo. Ten un poco de respeto por todas las personas que trabajaron incansablemente para que la serie fuese una experiencia emocionante para nosotros", replica un tuitero.

if you happen to find any of the arcane 2 leaks please tell the op to delete it. if you feel like you want to post the leaks please think again. have some respect for the people who worked endlessly to make this show an exciting experience for all of us — sai ✦ (@xxadiaa) August 8, 2024

"Por favor, recuerda bloquear, reportar y evitar todos los spoilers de Arcane S2 a causa de la filtración y olvida todo lo que hayas visto o sepas de la segunda temporada hasta que la estrenen en noviembre. Gracias", ruega un fan del anime.

Please remember to block, report and avoid all spoilers for Arcane S2 due to the leak, and forget all that you have seen or know about the second season until they release in November 🙇 Thank you ✨️ pic.twitter.com/r230vBbJGN — Arcane in Detail ✨️ (@arcaneindetail) August 8, 2024

"Primero fue Dandadan y otros animes, ahora se filtra la segunda temporada de Arcane. Sinceramente, es realmente desgarrador, por favor, no seas descortés ni compartas nada de eso", reza otro internauta lamentando lo sucedido.

First Dandadan & other anime, now Arcane season 2 leaks.



Honestly just heartbreaking, please don’t indulge or share any of it. pic.twitter.com/pspuaTgOkS — Sufferent (@Sufferent) August 8, 2024

Sin embargo, también hay quienes son de armas tomar y no tienen miramientos a la hora de expresar lo que sienten.

"Las personas que lo filtraron y quienes están difundiendo voluntariamente las filtraciones de Arcane: sois tremendamente irrespetuosos con los animadores. Siempre decimos de potenciar a los artistas, la animación y demás. Vergüenza debería daros", sentencia un usuario con una imagen de Jinx en su perfil de X.

people who leaked and who are willingly watching the arcane leaks spreading them: you're incredibly disrespectful towards animators. we always say we have to boost artists, animation and more while acting like this. shame on you — sunny 🚀 (@GETJllNXED) August 8, 2024

De hecho, incluso algunos seguidores del anime son más expeditivos aún si cabe.

"Hey, al igual que los que dicen '¡viendo Arcane S2 filtrada!', DNI y no vuelvas a hablarme, que en realidad estás siendo muy irrespetuoso con los creadores de esta serie, al trabajo, sangre, sudor y lágrimas que han puesto en ella para hacer que sea perfecta para nosotros. Podrías aguantar un par de meses más", sentencia duramente otro fan.

Hey so like whoever saying "watching arcane s2 leaks rn!!" DNI and never speak to me again, thats actually very disrespectful to the creators of this show, to the work, blood, sweat and tears put into it to perfect it for us, you can wait a couple of months more. — Cleo (@ThatBlueDemon82) August 8, 2024

La temporada 2 de Arcane será el final de la épica ficción y verá la batalla final entre Jinx y su hermana Vi. No obstante, tal y como aseguraron sus creadores, el desenlace del anime no se debe a ninguna cancelación, sino que la historia estaba concebida para acabar tras dos entregas.

"Teníamos un final muy específico en mente, lo que significa que la historia de Arcane concluye con esta segunda temporada", explicó su cocreador Christian Linke el pasado mes de junio en un comunicado. Pese a ello, se mostró abierto a seguir explorando el universo de Runeterra.

"Arcane es solo la primera de muchas historias que queremos contar en Runeterra. Hemos estado con Riot a lo largo de todo el camino de Vi y Jinx hasta aquí. Actualmente, estamos trabajando en nuevos proyectos de cine y televisión, y esperamos poder compartir más información para finales de este año", añadió Linke.