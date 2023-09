Fecha de estreno de temporada 3 de Lupin y tráiler: "La leyenda ha vuelto"

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

Netflix ha desvelado el tráiler oficial de la tercera temporada de Lupin, el fenómeno mundial protagonizado por Omar Sy. En esta nueva entrega, Assane trata de adaptarse a una nueva vida clandestina sin su mujer y su hijo, pero decide regresar a París para hacerles una propuesta descabellada: abandonar Francia y comenzar de cero en otro lugar. Sin embargo, los fantasmas del pasado nunca se alejan, y un inesperado regreso pondrá patas arriba sus planes.

"Tengo un plan. Es un gran golpe. El golpe. Nada fácil", afirma el protagonista en el adelanto. "He recibido un mensaje de mi madre. Alguien tiene a mi madre y le harán daño si no hago lo que me piden", añade Assane. "El ladrón, el cerebro, la leyenda ha vuelto", se puede leer en el clip.

Además de Omar Sy como Assane Diop, esta nueva entrega de siete episodios también contará en su elenco con Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab y Shirine Boutella.

En una entrevista con el podcast TV's Top 5, el cocreador de la serie, George Kay, dio las claves de la tercera entrega de las aventuras de Lupin. "La Parte 3 será una aventura completamente nueva con un nuevo objetivo emocional y gran cantidad de aventuras e historias independientes para llevarnos a través de ese arco. Así que sí, será similar, pero dejando atrás el tipo de arco central de las temporadas uno y dos", dejó caer.

"No se centrará tanto en Babaker, aunque seguirá siendo un apoyo emocional importante en la memoria de Assane. Serán cosas diferentes y no estará tan centrada en Pellegrini", agregó Kay en otra entrevista con Metro. La temporada 3 de Lupin llegará a Netflix el próximo 5 de octubre.