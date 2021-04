Fear the Walking Dead explica la pérdida de memoria de Daniel Salazar

MADRID, 26 Abr. (CulturaOcio) -

Una de las mayores incógnitas de Fear the Walking Dead tiene que ver con la pérdida de memoria de Daniel Salazar (Rubén Blades). Esta amnesia se remonta al episodio 6x02, cuando se descubre que el personaje está fingiendo. Ahora el décimo episodio, titulado Handle with Care, ha explicado el porqué de su comportamiento.

((ATENCIÓN, ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Daniel encarcela a Strand por robarle armas, negándose a creer en su inocencia y acusándole de mentiroso. "Esto me lo dice el hombre que me ocultó la verdad sobre lo que había estado haciendo durante meses", responde Strand, refiriéndose a la revelación de que Daniel fingió tener amnesia cuando se reunieron en el asentamiento de Lawton, donde un aparentemente débil Daniel ejercía como peluquero de Ginny (Colby Minifie).

"Hice lo que había que hacer para librarnos de Virginia. Y funcionó", responde Daniel. Mientras tanto, una horda de caminantes se acerca y Daniel se vuelve cada vez más agresivo en su interrogatorio a Strand. Es entonces cuando Daniel confiesa por qué está tan desesperado por proteger a la comunidad.

"Cuando le estaba cortando el pelo a Virginia, fingiendo que no recordaba nada ni a nadie, me di cuenta de que la situación no era diferente a cuando dirigía esa barbería en Los Ángeles, fingiendo que la vida que había llevado antes de llegar no existía. Mi hija Ofelia pasó toda su existencia sin saber realmente quién era su padre, así que toda nuestra relación se basó en una mentira. Un engaño. La idea de Morgan me hizo creer que podía ayudar a crear el tipo de hogar que quería. Los Ángeles sería para Ofelia y para mí un lugar donde no tendrías que fingir ser lo que no eras. Esperaba que al hacer eso, pudiera redimirme de todas las mentiras que dije. Y por la muerte de Ofelia", explica.

Por su parte, Luciana (Danay García) asegura que fue Daniel quien escondió las armas tras encontrar un carro con ellas escondidas en su cobertizo. "Alguien las puso allí", se defiende Daniel, culpando a Strand. Cuando Morgan le pregunta si cometió un error, Daniel dice: "No estoy seguro. Es confuso".

Para confirmar qué le ocurre, June (Jenna Elfman) le hace unas pruebas a Daniel. "No es neurológico. Creo que es psicológico. Significa que sintomáticamente estás experimentando pérdida de memoria, pensamiento disociativo, pero no parece haber ninguna causa física subyacente. Lo cual es bueno, significa que podemos tratar esto", concluye June. Cuando Morgan le pregunta a June en privado si Daniel podría estar mintiendo, ella es tajante: "Es difícil fingir".

Tras conocerse la causa de su amnesia, Daniel pone fin a su enemistad con Strand y se exilia de la presa. "La última vez que estas cosas pasaron en mi mente prendí fuego a todo un lugar. No puedo arriesgarme a que eso suceda ahora", afirma. Sin embargo, Strand le ofrece su ayuda y ambos se marchan juntos a Lawton.