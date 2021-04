Fans de Fear The Walking Dead, "desolados y en shock" tras la última muerte: "Es la mayor pérdida hasta la fecha"

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

Fear The Walking Dead ha regresado con los nuevos episodios de la temporada 6, un estreno que se ha cobrado la vida de uno de sus protagonistas. Esta muerte ha pillado por sorpresa a los fans, que han reaccionado a través de Twitter.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el Episodio 6x08, Morgan Jones (Lennie James) y John Dorie (Garret Dillahunt) trabajan junto con Dakota (Zoe Colletti), la hermana menor de su enemiga Virginia (Colby Minifie), para cruzar un puente lleno de caminantes. El puente es el único camino hacia el norte, la dirección de la nueva comunidad que Morgan está construyendo para su familia lejos de Virginia.

Anteriormente John y Morgan se habían reencontrado después de que John se retirase a su cabaña, donde planea suicidarse por suicidio, pero es interrumpido por los caminantes. Justo entonces aparecen Dakota y Morgan, que le suplican que se una a su lucha y ayude a salvar a su familia de Virginia. "Solo quiero que esto acabe", dice John Dorie, que finalmente se une a sus compañeros.

Después de que el trío despejara el puente, Morgan intenta conseguir señal en su walkie-talkie para poder conocer la ubicación de Virginia. John planea regresar a su cabaña y hacer una emboscada a Virginia, pero Dakota le advierte que será asesinado por sus Rangers. Cuando John reconoce el cuchillo que Dakota usa para matar a un caminante, se da cuenta de que fue Dakota quien mató a un Ranger en el asentamiento de Lawton en el episodio 6x04. Al descubrirse esto, Dakota amenaza a John a punta de pistola.

"Morgan dijo que necesito una razón para vivir, para seguir adelante. Tal vez esa seas tú. Eso tendría sentido, ¿verdad? Así que baja el arma. No quieres dispararme. No quiero hacerte eso a ti misma. No quieres vivir con eso. Eso no es lo que quieres", dice. Sin embargo, ella aprieta el gatillo, disparando a John en el corazón.

"Lo siento. No siempre tiene que significar algo, John", dice Dakota, empujándolo por el puente y al agua. John ha muerto y resucita como un caminante, dejando a más de un espectador "en shock y desolados".

"Lo odio. Fear TWD ha sufrido su mayor pérdida hasta la fecha. No estoy bien", dijo una espectadora. "He pedido y quería más muertes pero no él, uno de los mejores personajes", confesó otro fan.

Ladies and gentlemen, I hate it here.#FearTWD just suffered their greatest loss to date and I. Am. Not. Okay. BRB crying forever @garretdillahunt 😭😭 pic.twitter.com/oVUBUXJ0LM — Eȥҽƙιҽʅ Pαყƚσɳ ♥️'ʂ SVU 😷 (@EzekielsPayton) April 12, 2021

I’ve been asking for and wanting more deaths in #FearTWD, but not HIM, one of show’s best characters!!! 🥺😩🤬

-#FearTWDSpoiler 💔 — Skymiibo (@SkymiiboRG) April 4, 2021

"Te vamos a echar de menos, John Dorie", "estoy literalmente llorando" o "Fear TWD ha muerto con la muerte de John" son algunos de los mensajes de apoyo que recibió el personaje de Garret Dillahunt.

I'm literally crying with real tears. 😭💔#FearTWD pic.twitter.com/jFuQOmdqiY — ȥαι🌷❤ loves Caryl and Negan (@Zaicarylnegan) April 12, 2021

#Spoilers #FearTWD



No puedo creer el final que le dieron a uno de mis personajes favoritos de la serie. Como *** su muerte no va a significar nada (por ahora).#JohnDorie

Mismo final que otro personaje que mataron como lo fue Nick 😢 — Pablich Titor (@Paablich) April 7, 2021

John Dorie era todo lo bueno que tenía Fear The Walking Dead desde que Morgan Jones entró 😔 — Rød (@4lr0d7_) April 7, 2021