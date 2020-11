Fans de The Mandalorian exigen despedir a Gina Carano por apoyar teorías de fraude electoral y contra las mascarillas

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Gina Carano da vida a Cara Dune en The Mandalorian. La actriz se ha convertido en el blanco de las críticas de los fans debido a sus tuits políticos, publicaciones en las que también ridiculiza el uso de mascarilla. A raíz de estas declaraciones, los espectadores han pedido a Disney que prescinda de la intérprete.

Carano ha apoyado las teorías que apuntan a un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales estadounidenses. "Tenemos que limpiar el proceso electoral para que no nos quedemos sintiéndonos como lo hacemos hoy. Crear leyes que nos protejan contra el fraude electoral. Investigar todos los estados. Filmar el conteo. Eliminar los votos falsos. Requerir identificación. Hacer que el fraude electoral termine en 2020. Arreglar el sistema", tuiteó el pasado 5 de noviembre la actriz de The Mandalorian.

We need to clean up the election process so we are not left feeling the way we do today.

Put laws in place that protect us against voter fraud.

Investigate every state.

Film the counting.

Flush out the fake votes.

Require ID.

Make Voter Fraud end in 2020.

Fix the system. 🇺🇸 — Gina Carano 🕯 (@ginacarano) November 5, 2020

En otro tuit del 15 de noviembre arremete contra los demócratas y ridiculiza el uso de mascarilla. "Los líderes demócratas ahora recomiendan que llevemos vendas en los ojos junto con la mascarilla para que no podamos ver lo que de verdad ocurre", se puede leer en su publicación.

A raíz de estas declaraciones, los fans de The Mandalorian cargaron contra la estrella y compartieron sus críticas bajo el hashtag #FireGinaCarano. "No es solo una diferencia de opiniones políticas, lo que ella ha hecho y sigue haciendo es violento y dañino. Ella apoya y defiende a los supremacistas blancos y sus ideales extremistas", lamentó un internauta.

this isn’t just a difference in political opinions, what she has done and continuing to do is violent and harmful. she is supporting and defending white supremacists and their extremist ideals whilst voicing her own. #fireginacarano pic.twitter.com/bWg8bDNHzw — kennedy (@darthsokas) November 15, 2020

"Quiero comenzar aclarando que no se trata de las habilidades de interpretación de nadie. Esto no se debe a opiniones políticas diferentes. Se trata de que esta persona esté totalmente en contra de los derechos humanos", dijo otro tuitero.

I wanna start this to clarify that this is not about one’s skills about acting. This is not because of ”different political views”. This is about this person being downright against human rights. #FireGinaCarano pic.twitter.com/nhRCcBq8R2 — eeva | mando spoilers (@reyoffjakku) November 15, 2020

"Gina Carano no solo es una vergüenza para Star Wars, también lo es para la sociedad", sentenció otro miembro de la red social. "Despedid a Gina Carano y reemplazadla por la Señora Rana, por favor", propuso un fan.

#fireginacarano @ginacarano is an embarrassment not only to star wars but to society pic.twitter.com/beMMZEbOSL — anna 🩸🕊🩸 ADAM’S DAY (@cherrydriverr) November 15, 2020

"Hablando en serio, Disney tiene que hacer algo al respecto. Gina Carano tiene que alejarse de The Mandalorian. No hay lugar para personas como ella en la comunidad de Star Wars", pidió un seguidor.