Fans intentan salvar Raised by Wolves tras su cancelación: "la mejor serie de ciencia ficción merece un nuevo hogar"

Tras dos temporadas, HBO Max ha cancelado Raised by Wolves. La serie de ciencia ficción creada por Aaron Guzikowski terminó con un cliffhanger y son muchos los fans que se han movilizado en redes sociales para salvar la producción.

Abubakar Salim, una de las estrellas de la serie, dio la noticia a través de Twitter. "Llamo a la acción. No es sorprendente, especialmente después de las noticias de las fusiones y lo que está sucediendo en Warner, que muchas series no terminen sus historias. Por desgracia, una de las series es Raised by Wolves. Todavía no se ha anunciado nada públicamente. Y hay una razón para eso. Una importante. Una que estoy aquí para compartir con vosotros ahora. Hay esperanza. Estamos en una posición única: tenemos una historia completamente desarrollada y planificada, un gran equipo de producción detrás de nosotros, una recepción increíble por parte de críticos y lo más importante, una base de fans que es tan fuerte a nivel internacional que no puede ser ignorado", explicó.

Call to action #RenewRaisedByWolves



It’s not surprising, especially after the news of the mergers and what is happening at Warner, that a lot of shows are not having their stories finished. — Abubakar Salim (@Abzybabzy) June 3, 2022

"La razón por la que no se ha anunciado la cancelación es porque todavía existe la posibilidad de que la historia continúe y termine en un nuevo hogar. Aquí es donde todos vosotros entráis. Ahora mismo, Scott Free y los creativos están presionando para que la serie continúe en otros lugares, compartiendo la recepción y el impulso de la serie con otros narradores. No se puede negar que estamos en un momento en el que el poder de la voz de una comunidad puede generar cambios. Así que estoy pidiendo acción. Veo el amor puro, la pasión y las preguntas (demasiadas) que surgen diariamente en Twitter sobre Raised by Wolves. Ahora os pido que sigáis, y con aún más vigor, mostrando ese amor genuino en todas partes mientras buscamos ese nuevo hogar", pidió.

"No es tan simple. Es solo un poco de esperanza, y mucho de esto se reduce a que el dado gire a nuestro favor. Pero como la mayoría de vosotros sabéis, disfruto tirando los dados de vez en cuando. Así que vamos a intentarlo. Vamos a darlo todo. Abramos finalmente esa puerta y hagamos que la luz de esta serie inunde otros hogares", agregó.

Tras la petición de Abubakar Salim, los fans se volcaron en redes sociales. "Es la mejor serie de ciencia ficción y merece un nuevo hogar. Que alguien salve Raised by Wolves", pidió un usuario. "Raised by Wolves es la mejor historia de ciencia ficción de los últimos tiempos. La serie trata temas complejos y los sintetiza en paisajes sublimes. No podemos dejar que esta increíble historia muera", reza otra publicación.

This really is the best and most original Sci-Fi show out there, and it deserves a new home. Please someone #SaveRaisedByWolves and #RenewRaisedByWolves 🙏🏻🤞🏻 https://t.co/Hp1iGqn6Tt — Kevlar88 (@ShoreThing1988) June 6, 2022

Raised by Wolves is the best Sci-fi story in recent times, The show deals with complex themes and synthesize them in sublime landscapes of its own metaphysics. We cannot let this amazing story die. #RenewRaisedByWolves #SaveRaisedByWolves pic.twitter.com/pCRmyjRzyY — Victor DC (@vdelcarpiot) June 5, 2022

"Esta serie y este elenco merecen la oportunidad de continuar contando esta historia brillantemente escrita. Que alguien por favor salve Raised by Wolves y la renueve", aseguró otro fan. "Salvemos Raised by Wolves porque la serie es una joya rara en un mar de remakes, secuelas y reboots de ciencia ficción. Increíbles actores. Imágenes increíbles. Una historia convincente que me ha mantenido teorizando. Sería una pena que desapareciera sin resolución", lamentó un espectador.

This show and this cast deserve a chance to continue telling this brilliantly written story. Someone please #SaveRaisedByWolves and #RenewRaisedByWolves 🙏🏻🤞🏻 https://t.co/6FPdWb5y1h — Kevlar88 (@ShoreThing1988) June 6, 2022

#SaveRaisedByWolves por favor que la historia continue, una historia así no debería ser cancelada sino cultivada. — Halime HB (@halimita) June 5, 2022

Además, otros miembros del reparto han apoyado la causa. "Gracias por el amor que Raised by Wolves está recibiendo", dijo Winta McGrath. "Tuitead y etiquetad a Apple TV, Netflix, Amazon Studios, STARZ, Showtime y Peacock, porque rezar no lleva a ningún sitio", afirmó Niamh Algar.

"Raised by Wolves transcurre en un misterioso planeta aparentemente deshabitado en un futuro en el que la Tierra ha sido destruida. Allí dos androides tratan de llevar a cabo la misión que les ha sido encomendada: criar y proteger a un niño. Un objetivo que se complicará con la llegada inesperada de una colonia de humanos enfrentada por sus diferencias religiosas. Los androides no tardarán en descubrir que pretender controlar las creencias de los hombres puede ser una tarea difícil y peligrosa", reza la sinopsis de la ficción, que cuenta con Ridley Scott como productor.