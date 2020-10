El showrunner de Raised by Wolves explica el final de la primera temporada

Imagen de la serie Raised by Wolves

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Raised by Wolves, una de las series revelación del año, ha llegado a su fin. La serie de ciencia ficción ha sido una de las revelaciones de la temporada de HBO Max, y su desenlace ha dejado numerosos interrogantes en el aire. El episodio 10, titulado The Beginning, ha cerrado la entrega debut, un capítulo que el showrunner Aaron Guzikowski ha diseccionado para intentar ofrecer algunas respuestas... y generar no pocas preguntas de cara a la segunda temporada que ya está confirmada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el último episodio, Madre se prepara para dar a luz a un niño que supuestamente colocó en su cuerpo su creador. Madre descubre que el bebé no es humano, sino una criatura parecida a una serpiente. Horrorizada, se da cuenta de que ha sido engañada y que no era su creador el responsable.

Madre y Padre deciden entonces ir al centro del planeta para destruir a la criatura antes de que pueda causar daño a los demás. Sin embargo, sucede algo curioso una vez que llegan allí. Parece que los personajes mueren, pero luego reviven, emergiendo en la zona tropical de la que han hablado recurrentemente en la temporada. Lo último que se ve es que Madre y Padre saltan de su nave antes de que se estrelle, y el bebé, que ahora ha crecido, sale de la nave y se aleja.

Los fans más atentos se dieron cuenta de que el bebé tiene un parecido sorprendente con el esqueleto gigante que ella y los niños encuentran al comienzo de la temporada. "Es esa misma raza de serpiente con algunas diferencias. Es una versión híbrida de eso. Sí, definitivamente hay una conexión ahí. El ADN es común. Pero hay una pequeña diferencia, porque este viene de Madre, por lo que tiene algunos atributos que algunas de las serpientes que originalmente existían en el planeta no tienen", explicó Guzikowski a Collider.

Uno de los mayores misterios a lo largo de la primera temporada ha sido el propio planeta. Al final se revela que los humanos han existido allí antes, y se pueden ver unos dibujos rupestres que parecen representar eventos que sucedieron cuando Madre y Padre llegaron por primera vez. "Este no es un planeta virgen como estamos llegando a descubrir. Aquí había una civilización. Y aquí estamos viendo imágenes que sugieren que algo sucedió hace 13 años, pero vemos representado en una cueva un dibujo que se hizo hace varios cientos de miles de años", aseguró el showrunner.

También se desvela que los humanos que existían en Kepler-22b antes han comenzado a involucionar. "Estas criaturas eran seres humanos. Hay una fuerte conexión con este lugar de la humanidad tal como lo entendemos. La idea aquí también es que, por alguna razón, algo ha provocado que estos seres humanos involucionen y empiecen a ir en la otra dirección. Pero la pregunta es ¿por qué?", dejó caer el creador.

Guzikowski destacó además las diferencias entre este planeta y la tierra. "Este planeta está muy, muy lejos y puede tener atributos que nuestro planeta no tiene, a pesar de que es un planeta dorado y en la superficie, parece tener mucho en común con la Tierra", dijo.

El creador apuntó la importancia que tendrá en los próximos episodios la zona tropical, la más fructífera del planeta. "Estas personas que van a Kepler lo saben bastante bien, por lo que están tratando de reclamar su derecho a la zona tropical. Aunque, por supuesto, la zona tropical también tiene este otro atributo extraño, que es el campo electromagnético que evita que alguien aterrice directamente en ella", argumentó.

Guzikowski ya está trabajando en la temporada 2, pero advirtió de que la segunda entrega cambiará de ubicación de manera significativa. Además, admitió que ya sabe cómo termina la historia. "Si me viera obligado a cambiar ese arco, podría cambiarlo. Pero es de esperar que sea un buen arco largo de cinco o seis temporadas", adelantó.