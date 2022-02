Fans de Friends, indignados por la censura china: "Es profanar un clásico"

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

Los fans de Friends se sorprendieron en 2021 al conocer que China había censurado el reencuentro de HBO Max por la participación de BTS, Lady Gaga y Justin Bieber. Ahora el país asiático ha hecho lo propio con la serie original debido a su contenido LGBTQ.

Plataformas como Tencent, Youku y Bilibili, entre otras, reestrenaron la temporada 1 el viernes 11 de febrero, pero los fans enseguida se dieron cuenta de que faltaban algunas secuencias de Friends ya que algunas pertenecían al arranque de la serie.

Los seguidores recordarán que la exmujer de Ross (David Schwimmer), Carol (Jane Moore), tiene una relación con una mujer. Una escena entre ambos intérpretes ha sido eliminada. También se ha descartado otra secuencia en la que Joey (Matt LeBlanc) propone ir a un club de striptease.

Esta decisión no ha sentado nada bien a los espectadores, que manifestaron su descontento en redes sociales bajo el hashtag #Friendshasbeencensored. "Boicot a la versión castrada de Friends", pidió un usuario de Weibo. "Esto es una profanación de un clásico", comentó otro internauta. "Si no puedes emitir la versión completa en el ambiente actual, entonces no la compres", se quejó otro fan.

No es la primera vez que el Partido Comunista censura a los medios por contenido que no está en consonancia con el interés nacional. Algunas de las razones de la censura incluyen menospreciar las tradiciones culturales, socavar la política religiosa o poner en peligro la moralidad social, entre otras. De esta manera, títulos como El club de la lucha, Bohemian Rhapsody o Deadpool han sido modificadas para su distribución en el país.