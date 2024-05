MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Basada en los libros de Julia Quinn, Los Bridgerton lanzó la primera parte de su tercera temporada el 16 de mayo. La entrega sigue a Colin (Luke Newton) y su relación con Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Su amistad de toda la vida pasa lentamente a convertirse en un romance a lo largo de los primeros cuatro episodios, culminando en la escena del carruaje en la que Colin confiesa sus sentimientos por Penelope y se besan.

En X (antes Twitter), los usuarios han revelado una forma alternativa de ver esta escena: con la descripción de audio activada. "Él se acerca, llevando su cara hacia la de ella. Ambos comparten un apasionado beso. Él coloca su brazo alrededor de su cintura. Se separan durante un breve momento, y después comparten varios profundos y lentos besos. Ella coloca su mano por su cara y su pecho. Paran, mirándose los dos con asombro. Ella pone sus dedos en las curvas de sus orejas y los mete entre su pelo", señala el texto.

"Su boca abierta se curva y se convierte en una ardiente sonrisa, presiona sus labios contra los de ella, empujándola contra el asiento. Su mano se desliza por su falda, descansando en su cintura. Ella agarra su solapa y se besan fervientemente", reza la audiodescripción.

Este apasionado relato ha dado mucho que hablar entre los espectadores. "Bien, definitivamente voy a volver a ver Los Bridgerton temporadas 1-3 con descripción de audio todo el tiempo. Realmente agrega un nivel completamente diferente de comprensión a la serie", dijo un usuario.

Okay, I’m definitely going to rewatch Bridgerton Seasons 1-3 with audio description on the whole time. It truly adds a whole other level of understanding to the show. — mara 💫 (@loveconquers0) May 21, 2024

"Ahora que lo pienso, Los Bridgerton debería ser algo que ves con descripción de audio. Está bien, volveré a ver toda la serie ahora", afirmó otro internauta.

Now that I think about it Bridgerton should've been a must watched with Audio Description 😂 damn ok I'm rewatching the whole series now https://t.co/9aGevrPFfg — Woof woof (@kk_romeow) May 21, 2024

"Querido Netflix, la descripción de audio casi acaba conmigo. No tengo palabras", reza otro post.

Dear @netflix the audio description for @bridgerton almost ended me



I have no words, NO WORDS!!!! #BridgertonS3 — KL (@kl_gutierrez15) May 21, 2024

"No puedo encontrar el tuit que decía que volviéramos a ver la escena del carruaje con la descripción de audio activada, pero por el amor de Dios, id a ver la escena del carruaje con la descripción de audio activada", recomendó un usuario.

can't find the tweet that said to go rewatch the Carriage scene with audio description on, but for the love of all that's holy GO WATCH THE CARRIAGE SCENE WITH AUDIO DESCRIPTION ON!! 🤯🫠🥵🥵 #BRIDGERTON #carriage #polin #bridgertons3 — Amber (@ambergoesmental) May 20, 2024

La escena del carruaje de Colin y Penelope es el momento más destacado de la primera parte. El momento es crucial para los dos personajes, que hasta entonces no se habían declarado sus sentimientos. Es una escena clave en el libro y un momento igualmente significativo en la serie de Netflix. Después de la partida de Lord Debling, ya no existen barreras entre Colin y Penelope, lo que les permite sincerarse por fin.

La escena del carruaje de Penelope y Colin en la serie es ligeramente diferente a la de los libros. En los libros, la escena del carruaje ocurre después de que Colin descubra que Penelope es Lady Whistledown, lo que lleva a una acalorada discusión, pero también a un beso. En la serie, Colin todavía no conoce su identidad secreta.