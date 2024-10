Los Falcone de El Pingüino están basados la familia mafiosa más célebre del cine

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

En sus primeros episodios, El Pingüino, spin-off y secuela de The Batman, ya ha dejado claro que su trama se asemeja más a la de los thrillers sobre mafiosos que a la de cintas de superhéroes. La serie sigue al astuto Oswald Cobb, encarnado por Colin Farrell, mientras trata de ascender al trono del crimen en una Gotham sumida en el caos. Una de las familias más poderosas retratadas, la de los Falcone, resulta especialmente reconocible y es que está inspirada ni más ni menos que en los Corleone de El padrino.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tanto la cinta de Matt Reeves como El Pingüino toman elementos de uno de los cómics más icónicos de Batman, The Long Halloween (El largo Halloween). El arco, que contaba con el guionista Tim Sale y el artista Jeph Loeb, se centraba en el clan de los Falcone, en cómo el fiscal Harvey Dent estaba obsesionado por acabar con el imperio criminal de Carmine y cómo este se veía amenazado por la figura de un asesino en serie, Holiday, que mataba a personajes vinculados con su familia en los días festivos.

Esta serie de grapas bebe indudablemente del cine negro y, en particular, de El Padrino, ya que el propio Loeb declaró haberse inspirado en la familia Corleone para dar forma a los Falcone. "Todo el mundo conoce mi amor por El Padrino, finalmente descubres qué pasó con la familia Corleone y por qué no existe hoy en día. Quería poder decir: 'Por eso hay familias del crimen que siguen en Gotham, pero nunca habrá nada tan grande como el Imperio Falcone'", expresó el artista en una entrevista concedida a AIPT Comics, con motivo del lanzamiento del cómic Batman: The Last Halloween.

Aunque ni El Pingüino ni Batman adapten íntegramente la historia de Loeb, sí reflejan la influencia de El Padrino en su forma de retratar a la familia criminal. Así, según señala Collider, la cabeza de los Falcone, Carmine Falcone, tiene mucho en común con Vito Corleone, siendo ambos hombres con una autoridad innata. Además, la interpretación del líder mafioso de John Turturro en la cinta de Reeves recuerda a la de Marlon Brando en la de Francis Ford Coppola.

Por otro lado, la ficción de Max presenta a los hijos de Carmine (al que mató Enigma en The Batman, dejando un vacío de poder en los bajos fondos), Alberto y Sofía, que también pueden compararse a los de Vito. Así, Alberto, como Fredo Corleone, es ambicioso pero tiene sus debilidades, ya sean las drogas o las mujeres, y parece condenado a vivir siempre bajo la sombra de su padre. Sofía, como Sonny Corleone, es un personaje impredecible y con un fuerte carácter.

Además, después de estar fuera por un tiempo y vivir una experiencia que le marcará para siempre (la guerra en el caso del personaje de Al Pacino, la cárcel en el de Cristin Milioti), ambos regresan a su hogar cuando su familia ha sido descabezada y quien estaba llamado a heredar el imperio criminal (Sonny Corleone en el caso de El Padrino o Alberto Falcone en el caso de El Pingüino) ha sido asesinado.

En todo caso, es de esperar, tanto por su trayectoria en los cómics como por su inspiración en El Padrino, que la historia de la familia Falcone no esté exenta de traiciones y derramamientos de sangre en la ficción de Max.