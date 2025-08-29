Explosivo tráiler de Sisu: Camino a la venganza, con una estrella de Avatar como gran villano

Explosivo tráiler de Sisu: Camino a la venganza, con una estrella de Avatar como el gran villano - SONY PICTURES

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Sisu: Camino a la venganza, la secuela del filme de 2022 protagonizada por el sanguinario e irreductible Atami Korpi. En esta segunda entrega, que verá la luz en cines el 21 de noviembre, el protagonista de nuevo encarnado por Jorma Tommila se verá cara a cara con un letal villano a quien da vida Stephen Lang, conocido por encarnar al coronel Miles Quaritch en la saga Avatar.

Con un reparto encabezado, junto a Lang y Tommila, por Richard Brake (Juego de Tronos), la película verá a Atami regresando a la casa en la que su familia fue brutalmente asesinada durante la Segunda Guerra Mundial. Pero su deseo de reconstruir su hogar en honor a ellos se verá truncado por los planes del comandante del Ejército Rojo que, tras matar a su familia, ahora está decidido a acabar con él.

El avance muestra cómo, incluso tras ser capturado y torturado por sus perseguidores, Atari no se rinde, con una insaciable sed de venganza y dejando incontables cadáveres a su paso. El tráiler, lleno trepidantes persecuciones, violentas muertes e impresionantes explosiones, culmina en sus últimos compases con el protagonista haciéndose con un misil, dispuesto a sembrar el caos.

Jalmari Helander vuelve a dirigir y firma el guion de la película, en la que Tommila repite como el vengativo Atari. Según apunta Screenrant, la cinta cuenta con el doble de presupuesto que su predecesora, que costó aproximadamente 6 millones de euros. Algo que sin duda ha permitido a la franquicia elevar las escenas de acción al siguiente nivel.

Completan el elenco del filme Einar Haraldsson, Jaakko Hutchings, Ergo Küppas y Anton Klink. Sisu: Camino a la venganza aterrizará en las salas el 21 de noviembre.